Kapitán by měl být schopný udržet poker face. Bára dokáže holky namotivovat

KOMENTÁŘ LUCIE ŠAFÁŘOVÉ | Bára Strýcová, moje velká kamarádka a někdejší spoluhráčka, se stala kapitánkou reprezentace. Moc jí to přeju a držím palce celému ženskému tenisu. Jedná se o velmi prestižní pozici.

Fed Cup je pro mě srdeční záležitost, prožila jsem v něm spoustu krásných momentů. Po sedmnácti letech u týmu skončil Petr Pála. Každý asi vycítí, kdy přijde jeho čas. Prožil s námi obrovské úspěchy, asi potřeboval změnu. Kdo ví, třeba nás měl už plný zuby. To pochopitelně myslím ze srandy. Je fajn, že Báře bude zezačátku k ruce, kdyby potřebovala s čímkoliv pomoct.

Určitě je fajn, že se kapitánkou stane bývalá hráčka. U Davis Cupu je to Tomáš Berdych a je to i trend v jiných zemích. Že přicházejí někdejší úspěšní tenisté, legendy. Dává to smysl, mají spoustu zkušeností. Je moc fajn, že