Gudas v Anaheimu: Třetí brankář
Českou brankářskou školu nevychodili jen muži v gólmanské výstroji. Důkazem budiž obránce Radko Gudas (35).
Kapitán Anaheim Ducks v utkání s Pittsburghem (4:3) totiž zastoupil za nerozhodného stavu svého parťáka Lukáše Dostála (25), když vykopl puk mířící do prázdné klece.
»Gudy« navázal na podobný den starý Pastrňákův zákrok. Kačeři tak v nouzi mohou využít tři brankáře z Česka – Dostálovi totiž kryje záda Petr Mrázek (33).
Témata: blesksport, Česko, Petr Mrázek, Anaheim Ducks, Anaheim, Radko Gudas, Pittsburgh, Lukáš Dostál