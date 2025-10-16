Gudas v Anaheimu: Třetí brankář

Autor: mib
Gudas v Anaheimu
Český bek zasáhl za krajana.
Řízný bek zvládne i brankářskou roli
Kapitán Anaheimu Radko Gudas.
Radko Gudas s pohárem pro mistry světa.
Souboje mezi Radkem Gudasem a Bradym Tkachukem baví fanoušky i den po čtvrtfinálové bitvě
Souboje mezi Radkem Gudasem a Bradym Tkachukem baví fanoušky i den po čtvrtfinálové bitvě
Petr Mrázek a jeho srandičky před týmovým focením, na které se už nachystal Radko Gudas
Radko Gudas si k týmové fotce vybral místo jako první
Radko Gudas si nasadil spadlou helmu zpátky na hlavu, rozhodčí si jeho prohřešku všiml
Rozhodčí vylučuje Radka Gudase za to, že pokračoval ve hře poté, co mu spadla helma
Radko Gudas přišel v souboji s Thomasem Olsenem o helmu, vyloučen byl ale právě český obránce
Radko Gudas a Mats Zuccarello se v průběhu utkání dostali několikrát do křížku
Radko Gudas v diskuzi s Tomášem Plekancem
Radko Gudas na prvním českém tréninku v O2 areně před MS
Roman Červenka si povídá s Radko Gudasem na prvním českém tréninku v O2 areně před MS

Českou brankářskou školu nevychodili jen muži v gólmanské výstroji. Důkazem budiž obránce Radko Gudas (35).

Kapitán Anaheim Ducks v utkání s Pittsburghem (4:3) totiž zastoupil za nerozhodného stavu svého parťáka Lukáše Dostála (25), když vykopl puk mířící do prázdné klece.

»Gudy« navázal na podobný den starý Pastrňákův zákrok. Kačeři tak v nouzi mohou využít tři brankáře z Česka – Dostálovi totiž kryje záda Petr Mrázek (33).

