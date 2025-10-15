Předplatné

Češi dávali góly do prázdné: Hertl jistil výhru Vegas, Faksa má první bod v sezoně

Radek Faksa získal první bod v aktuálním ročníku NHL
Radek Faksa získal první bod v aktuálním ročníku NHLZdroj: ČTK / AP / Julio Cortez
Tomáš Hertl pečetil velký obrat Vegas na ledě Calgary gólem do prázdné branky
Radek Faksa v závěru duelu proti Minnesotě dal gól do odkryté branky a pomohl Dallasu k výhře 5:2
Český útočník Radek Faksa se před prvním domácím zápasem Stars v sezoně podepisuje fanouškům
Edmonton Oilers se radují z přesilovkového gólu Leona Draisaitla, na kterém si svoji první asistenci při premiéře v NHL přispal David Tomášek (uprostřed)
Český útočník David Tomášek z Edmontonu při svém debutu v NHL
Český útočník David Tomášek v dresu Oilers debutuje v NHL
David Tomášek oslavuje gól, na který při své premiéře v NHL nahrál Leonu Draisaitlovi (vlevo)
ČTK, iSport.cz
Český hokejový útočník Tomáš Hertl gólem a asistencí pomohl Vegas k obratu na ledě Calgary. Golden Knights prohrávali 0:2, nakonec ale porazili Flames 4:2 a poprvé v ročníku se radovali z výhry v základní hrací době. V úterním programu NHL se prosadil také Radek Faksa, jenž pomohl Dallasu k výhře 5:2 nad Minnesotou.

Hertl se do statistik zapsal po čtyřech minutách třetí třetiny. Českému útočníkovi se nevydařilo vytočení zpoza branky, puk mu ale sjel příhodně přesně na hůl obránce Kaedana Korczaka, který z ideální pozice mezi kruhy srovnal na 2:2.

První gól v sezoně český centr přidal šest sekund před závěrečnou sirénou, kdy trefil opuštěnou branku Calgary. Po čtyřech zápasech Hertl vylepšil svou bodovou bilanci na tři body za gól a dvě nahrávky.

Obrat celku z Nevady řídil dvougólový Jack Eichel, jenž se s devíti body (5+4) posunul do čela ligové produktivity. Český útočník Martin Nečas na něj z pátého místa ztrácí jediný bod.

O první místo v bodování se s Eichelem dělí Kirill Kaprizov z Minnesoty, který v duelu proti Dallasu získal dva body za gól a asistenci. Ani jeho příspěvek ale Wild k výhře nepomohl. Stars se v úvodních 22 minutách dostali do vedení 3:0 a náskok i přes mocné dotahování hostů nepustili.

Jistotu Dallasu dodal Faksa, který v 59. minutě trefil odkrytou branku a zvýšil na 4:2. Konečnou podobu výsledku dal deset sekund před koncem dalším gólem do prázdné branky Roope Hintz. Dallas vyhrál i potřetí v sezoně a spolu s Carolinou je posledním stoprocentním týmem v lize.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
74Detail
LIVE Po prodl.
54Detail
LIVE
02Detail
LIVE Po prodl.
32Detail
LIVE
24Detail
LIVE
52Detail
LIVE
15Detail
LIVE
43Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina3210015:76
2Boston4210113:96
3Montreal4210115:126
3Florida4300113:106
5Washington421019:76
6Rangers5200310:74
7Toronto4200217:154
8Devils3200111:114
8Detroit3200110:104
10Pittsburgh4200211:134
11Flyers310119:83
12Tampa4101213:163
13Columbus3100210:92
14Ottawa310028:142
15Islanders300037:130
16Buffalo300032:100
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4301013:87
    2Dallas3210015:106
    3Vegas4112014:136
    4Edmonton320108:55
    5Seattle Kraken311109:75
    6Nashville4201112:125
    7Winnipeg3200112:94
    8Minnesota4110215:154
    8St. Louis320019:94
    8Anaheim3110112:124
    11Chicago4101210:113
    12Kings4011212:163
    13Vancouver310028:92
    14Utah301025:72
    15San Jose3002110:162
    16Calgary401039:162

