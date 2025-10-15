Češi dávali góly do prázdné: Hertl jistil výhru Vegas, Faksa má první bod v sezoně
Český hokejový útočník Tomáš Hertl gólem a asistencí pomohl Vegas k obratu na ledě Calgary. Golden Knights prohrávali 0:2, nakonec ale porazili Flames 4:2 a poprvé v ročníku se radovali z výhry v základní hrací době. V úterním programu NHL se prosadil také Radek Faksa, jenž pomohl Dallasu k výhře 5:2 nad Minnesotou.
Hertl se do statistik zapsal po čtyřech minutách třetí třetiny. Českému útočníkovi se nevydařilo vytočení zpoza branky, puk mu ale sjel příhodně přesně na hůl obránce Kaedana Korczaka, který z ideální pozice mezi kruhy srovnal na 2:2.
První gól v sezoně český centr přidal šest sekund před závěrečnou sirénou, kdy trefil opuštěnou branku Calgary. Po čtyřech zápasech Hertl vylepšil svou bodovou bilanci na tři body za gól a dvě nahrávky.
Obrat celku z Nevady řídil dvougólový Jack Eichel, jenž se s devíti body (5+4) posunul do čela ligové produktivity. Český útočník Martin Nečas na něj z pátého místa ztrácí jediný bod.
O první místo v bodování se s Eichelem dělí Kirill Kaprizov z Minnesoty, který v duelu proti Dallasu získal dva body za gól a asistenci. Ani jeho příspěvek ale Wild k výhře nepomohl. Stars se v úvodních 22 minutách dostali do vedení 3:0 a náskok i přes mocné dotahování hostů nepustili.
Jistotu Dallasu dodal Faksa, který v 59. minutě trefil odkrytou branku a zvýšil na 4:2. Konečnou podobu výsledku dal deset sekund před koncem dalším gólem do prázdné branky Roope Hintz. Dallas vyhrál i potřetí v sezoně a spolu s Carolinou je posledním stoprocentním týmem v lize.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|3
|2
|1
|0
|0
|15:7
|6
|2
Boston
|4
|2
|1
|0
|1
|13:9
|6
|3
Montreal
|4
|2
|1
|0
|1
|15:12
|6
|3
Florida
|4
|3
|0
|0
|1
|13:10
|6
|5
Washington
|4
|2
|1
|0
|1
|9:7
|6
|6
Rangers
|5
|2
|0
|0
|3
|10:7
|4
|7
Toronto
|4
|2
|0
|0
|2
|17:15
|4
|8
Devils
|3
|2
|0
|0
|1
|11:11
|4
|8
Detroit
|3
|2
|0
|0
|1
|10:10
|4
|10
Pittsburgh
|4
|2
|0
|0
|2
|11:13
|4
|11
Flyers
|3
|1
|0
|1
|1
|9:8
|3
|12
Tampa
|4
|1
|0
|1
|2
|13:16
|3
|13
Columbus
|3
|1
|0
|0
|2
|10:9
|2
|14
Ottawa
|3
|1
|0
|0
|2
|8:14
|2
|15
Islanders
|3
|0
|0
|0
|3
|7:13
|0
|16
Buffalo
|3
|0
|0
|0
|3
|2:10
|0
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|4
|3
|0
|1
|0
|13:8
|7
|2
Dallas
|3
|2
|1
|0
|0
|15:10
|6
|3
Vegas
|4
|1
|1
|2
|0
|14:13
|6
|4
Edmonton
|3
|2
|0
|1
|0
|8:5
|5
|5
Seattle Kraken
|3
|1
|1
|1
|0
|9:7
|5
|6
Nashville
|4
|2
|0
|1
|1
|12:12
|5
|7
Winnipeg
|3
|2
|0
|0
|1
|12:9
|4
|8
Minnesota
|4
|1
|1
|0
|2
|15:15
|4
|8
St. Louis
|3
|2
|0
|0
|1
|9:9
|4
|8
Anaheim
|3
|1
|1
|0
|1
|12:12
|4
|11
Chicago
|4
|1
|0
|1
|2
|10:11
|3
|12
Kings
|4
|0
|1
|1
|2
|12:16
|3
|13
Vancouver
|3
|1
|0
|0
|2
|8:9
|2
|14
Utah
|3
|0
|1
|0
|2
|5:7
|2
|15
San Jose
|3
|0
|0
|2
|1
|10:16
|2
|16
Calgary
|4
|0
|1
|0
|3
|9:16
|2