Olympijská pocta pro krále omluvenek Zachu: Čím si to zasloužil?

»Enfant terrible« českého hokeje. I taková přízviska dostával Pavel Zacha (28), jenž dlouhé roky (včetně letoška) odmítal reprezentovat. Zničehonic se teď ale dočkal pocty – a to rovnou olympijské!

Trenér nároďáku Radim Rulík (59) totiž půl roku před startem Her v Miláně a Cortině odtajnil seznam šesti borců, kteří pod pěti kruhy nesmějí chybět. Podle očekávání tam jsou Pastrňák, Nečas, Gudas, Dostál, Palát... Ale právě i Zacha!

Sedmkrát ne

Nesmírně šikovný útočník, který už v NHL hraje prim, přitom na český dres dlouho kašlal. I kvůli složitému vztahu jeho až příliš ambiciózního otce se svazem vytrvale odmítal pozvánky do reprezentace. Letos zaslal další (už sedmou!) omluvenku, v níž vysvětloval důvody, proč na mistrovství světa nemůže dorazit... Přijel všehovšudy jednou, a to navíc až v průběhu turnaje – loni na ten domácí do Prahy, kde pomohl k titulu jedním kanadským bodem. Přesto mu to vyneslo místo mezi českou smetánkou!

Zlatý recept

„Výběr prvních šesti hráčů považuji za naprosto logický, jelikož právě tito hráči tvořili kostru týmu na světovém šampionátu 2024, na kterém jsme získali zlaté medaile,“ vysvětluje tenhle olympijský tah generální manažer týmu Jiří Šlégr (54). Tak snad se mu Zacha zase neomluví!

Česká šestka Lukáš Dostál (24, Anaheim) Radko Gudas (35, Anaheim) Martin Nečas (26, Colorado) Ondřej Palát (34, New Jersey) David Pastrňák (29, Boston) Pavel Zacha (28, Boston)

Hertl s Červenkou ostrouhali: Ťafka pro srdcaře

Nejlepší hokejisté světa se pod pěti kruhy ukážou poprvé od Soči 2014. „Zveřejnění prvních jmen hráčů, kteří budou reprezentovat své země na olympiádě, symbolizuje návrat, o který hráči dlouhodobě usilovali,“ tvrdí ředitel NHLPA Marty Walsh.

Čeští fanoušci se proto ptají, proč v téhle symbolické šestici chybí velký srdcař Hertl? Nebo proč byl opomenut věrný kapitán Červenka?! Byť závěrečná nominace, která se bude tvořit až krátce před únorovým startem Her, je podle všeho nemine, jejich opomenutí vysílá od Rulíka nemilou a překvapivou zprávu: Přednost před vámi všemi má Zacha, jemuž dres nároďáku dlouho smrděl!