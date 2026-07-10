Hokejista Tomášek se stal otcem: Miminko dostalo krásné jméno!
Český hokejový útočník David Tomášek (30) se stal otcem! S manželkou Adélou přivítali na svět svého prvního potomka. Šťastný pár radostnou novinku oznámil prostřednictvím příspěvku, ve kterém fanouškům rovnou prozradil jméno miminka a podělil se o několik úžasných fotografií.
Rodiči se reprezentační hráč a hokejista Pardubic s půvabnou Adélou stali již 6. července. Datum narození dcerky doplnila maminka také odhalením jejího krásného jména. „Naše Aurélie,“ pochlubili se novopečení rodiče.
Na dojemných snímcích jsou zachyceni všichni tři a pyšný tatínek David si svůj malý uzlíček štěstí už odnáší domů ze známé porodnice U Apolináře. S gratulacemi se na sociálních sítích okamžitě roztrhl pytel, a to především ze strany poloviček Tomáškových hokejových kolegů. „Gratuluji,“ napsala Alannah Kundrátek. „Gratulujeme,“ přidala se Sylvia Řepíková a zamilovaná srdíčka poslala v komentářích i Klára Ščotková.