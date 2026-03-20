Šťastná reprezentantka Jeřábková: Po tragédii porodila! Do roka a do dne
Život není vždycky růžový, ale teď ano, konečně ano! Loňskou černotu v duši hvězdné házenkářky Markéty Jeřábkové (30) rozzářilo narození miminka.
Česká reprezentantka 13. února potratila dítě, které čekala s dlouholetou láskou Tomášem, a 18. března tuhle nesmírně bolestnou událost sdílela se světem: „Pocit beznaděje a bezmoci, smutku a lásky.“ Jeřábková se k rodinné tragédii vrátila ještě při hokejovém mistrovství světa v dánském Herningu, kde coby opora nedalekého týmu Ikast fandila Čechům: „Všechno se nám zhroutilo, ale brečet na gauči? To se nikam neposunu.“ Na palubovku se krátce vrátila, ale...
Radost i v Plzni
Do roka a do dne od oznámení potratu vystřídaly chmurné chvíle slzy štěstí: Markéta chová na prsou čerstvě narozeného synka v dresu s číslem 51! „Víme, že nám Maki a její rodina fandí z domova, a moc se těšíme, až všechny uvidíme!“ blahopřál házenkářský klub Odense.
Velkou radost má i strejda Jakub Jeřábek (34), jenž s hokejovou Plzní bojuje ve čtvrtfi nále extraligy proti Spartě.