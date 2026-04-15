MS v hokeji 2026: Program, tabulky, skupiny, kdy hrají Češi?
89. mistrovství světa v ledním hokeji se bude konat ve Švýcarsku od 15. do 31. května 2026. Česko začne ve skupině B zápasem proti Dánsku od 20:15. Posledním soubojem ve skupině bude derby proti Slovensku. Program, skupiny a další informace o tomto turnaji naleznete v článku.
Kdy se hraje MS v hokeji 2026?
Mistrovství světa v ledním hokeji ve Švýcarsku vypukne 15. května a vyvrcholí finálovým dnem 31. května 2026.
Kde se hraje MS v hokeji 2026?
MS v hokeji 2026 se odehraje ve Švýcarsku, které šampionát pořádá po 17 letech. Skupinu A bude hostit Curych a skupinu B, včetně českého týmu, přivítá Fribourg. Finále se odehraje v curyšské Swiss Life Areně 31. května od 20:20.
Kdy hrají Češi na MS v hokeji 2026? (Program zápasů)
- Dánsko - Česko (Pátek 15. května, 20:15)
- Slovinsko - Česko (Sobota 16. května, 20:15)
- Česko - Švédsko (Pondělí 18. května, 20:15)
- Česko - Itálie (Středa 20. května, 16:15)
- Slovensko - Česko (Sobota 23. května, 16:15)
- Česko - Norsko (Pondělí 25. května, 16:15)
- Česko - Kanada (Úterý 26. května, 20:15)
Kompletní program a výsledky MS v hokeji 2026
|Datum a čas
|Zápas
|Výsledek
|Fáze / Skupina
|Finsko – Německo
|- : -
|Skupina A
|Švýcarsko – USA
|- : -
|Skupina A
|Švédsko – Kanada
|- : -
|Skupina B
|Dánsko – Česko
|- : -
|Skupina B
|Rakousko – Británie
|- : -
|Skupina A
|Finsko – Maďarsko
|- : -
|Skupina A
|Švýcarsko – Lotyšsko
|- : -
|Skupina A
|Slovensko – Norsko
|- : -
|Skupina B
|Kanada – Itálie
|- : -
|Skupina B
|Slovinsko – Česko
|- : -
|Skupina B
|USA – Británie
|- : -
|Skupina A
|Rakousko – Maďarsko
|- : -
|Skupina A
|Německo – Lotyšsko
|- : -
|Skupina A
|Itálie – Slovensko
|- : -
|Skupina B
|Švédsko – Dánsko
|- : -
|Skupina B
|Norsko – Slovinsko
|- : -
|Skupina B
|Finsko – USA
|- : -
|Skupina A
|Švýcarsko – Německo
|- : -
|Skupina A
|Kanada – Dánsko
|- : -
|Skupina B
|Česko – Švédsko
|- : -
|Skupina B
|Lotyšsko – Rakousko
|- : -
|Skupina A
|Maďarsko – Británie
|- : -
|Skupina A
|Itálie – Norsko
|- : -
|Skupina B
|Slovensko – Slovinsko
|- : -
|Skupina B
|Švýcarsko – Rakousko
|- : -
|Skupina A
|USA – Německo
|- : -
|Skupina A
|Česko – Itálie
|- : -
|Skupina B
|Švédsko – Slovinsko
|- : -
|Skupina B
|Finsko – Lotyšsko
|- : -
|Skupina A
|Švýcarsko – Británie
|- : -
|Skupina A
|Norsko – Kanada
|- : -
|Skupina B
|Dánsko – Slovensko
|- : -
|Skupina B
|Maďarsko – Německo
|- : -
|Skupina A
|Finsko – Británie
|- : -
|Skupina A
|Kanada – Slovinsko
|- : -
|Skupina B
|Itálie – Švédsko
|- : -
|Skupina B
|USA – Lotyšsko
|- : -
|Skupina A
|Švýcarsko – Maďarsko
|- : -
|Skupina A
|Německo – Rakousko
|- : -
|Skupina A
|Dánsko – Slovinsko
|- : -
|Skupina B
|Slovensko – Česko
|- : -
|Skupina B
|Švédsko – Norsko
|- : -
|Skupina B
|Lotyšsko – Británie
|- : -
|Skupina A
|Finsko – Rakousko
|- : -
|Skupina A
|Dánsko – Itálie
|- : -
|Skupina B
|Kanada – Slovensko
|- : -
|Skupina B
|USA – Maďarsko
|- : -
|Skupina A
|Německo – Británie
|- : -
|Skupina A
|Česko – Norsko
|- : -
|Skupina B
|Slovinsko – Itálie
|- : -
|Skupina B
|Maďarsko – Lotyšsko
|- : -
|Skupina A
|USA – Rakousko
|- : -
|Skupina A
|Švýcarsko – Finsko
|- : -
|Skupina A
|Norsko – Dánsko
|- : -
|Skupina B
|Slovensko – Švédsko
|- : -
|Skupina B
|Česko – Kanada
|- : -
|Skupina B
|Čtvrtfinále (Curych)
|- : -
|Play off
|Čtvrtfinále (Fribourg)
|- : -
|Play off
|Čtvrtfinále (Curych)
|- : -
|Play off
|Čtvrtfinále (Fribourg)
|- : -
|Play off
|Semifinále
|- : -
|Play off
|Semifinále
|- : -
|Play off
|O 3. místo
|- : -
|Play off
|Finále
|- : -
|Play off
Jaké týmy budou hrát MS v hokeji 2026? Složení základních skupin
|Skupina A (Curych)
|Skupina B (Fribourg)
|USA, Švýcarsko, Finsko, Německo, Lotyšsko, Rakousko, Maďarsko, Velká Británie
|Kanada, Švédsko, Česko, Dánsko, Slovensko, Norsko, Slovinsko, Itálie
Herní systém a formát turnaje MS v hokeji 2026
Šampionátu se účastní 16 celků rozdělených do dvou osmičlenných skupin, v nichž se utká každý s každým. Čtveřice nejlepších z obou tabulek postoupí do čtvrtfinále, kde na ně čeká vyřazovací systém „křížovým pravidlem“ (1A–4B, 2A–3B, 1B–4A, 2B–3A). V play off rozhoduje o postupu vždy jediný duel.
Tabulky skupin na MS v hokeji 2026
Skupina A (Curych)
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|R
|PP
|P
|Skóre
|B
|1.
|Finsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|Lotyšsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|Maďarsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|Německo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5.
|Rakousko
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6.
|Švýcarsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|7.
|USA
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8.
|Velká Británie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Skupina B (Fribourg)
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|R
|PP
|P
|Skóre
|B
|1.
|Česko
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|Dánsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|Itálie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|Kanada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5.
|Norsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6.
|Slovensko
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|7.
|Slovinsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8.
|Švédsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Vstupenky na MS v hokeji 2026 (Ceny a prodej)
Prodej lístků odstartoval už 8. září 2025 a v tuto chvíli běží druhá vlna. Ceny vstupného na zápasy v základních skupinách začínají na 29 francích (přibližně 770 Kč) a mohou se vyšplhat až na 350 franků (9 250 Kč). U vyřazovacích bitev si fanoušci samozřejmě připlatí. Kapacita hal se rychle vyprazdňuje, s nákupem se tedy vyplatí pospíšit. Oficiální vstupenky můžete pořídit zde.
Kde sledovat zápasy MS v hokeji 2026 živě?
Všechna utkání českého národního týmu nabídne stanice ČT sport. Klání našich hokejistů můžete sledovat také online na platformě ČT sport Plus.
Maskot MS v hokeji 2026: Vrací se kráva Cooly
Stejně jako v roce 2009, kdy Švýcarsko hostilo světovou elitu naposledy, se vrací populární maskot Cooly. Tato kráva symbolizuje tradiční švýcarské hodnoty: dobrosrdečnost, sportovního ducha, sepětí s přírodou a úctu k tradicím.
Stadiony na MS v hokeji 2026
Mistrovský šampionát hostí dva švýcarské stadiony. Hlavním dějištěm bude curyšská Swiss Life Arena s kapacitou 12 000 diváků, kde se odehraje i finálový zápas. Druhým stánkem bude BCF Arena ve Fribourgu, která pojme 9 000 fanoušků.
Výsledky MS v hokeji 2025
|Datum a čas
|Zápas
|Fáze
|NE 25. 5. (20:20)
|Švýcarsko - USA 0:1p
|finále (Stockholm)
|NE 25. 5. (15:20)
|Švédsko - Dánsko 6:2
|o 3. místo (Stockholm)
|SO 24. 5. (18:20)
|Švýcarsko - Dánsko 7:0
|semifinále (Stockholm)
|SO 24. 5. (14:20)
|Švédsko - USA 2:6
|semifinále (Stockholm)
|ČT 22. 5. (20:20)
|Švédsko - ČESKO 5:2
|čtvrtfinále (Stockholm)
|ČT 22. 5. (20:20)
|Kanada - Dánsko 1:2
|čtvrtfinále (Herning)
|ČT 22. 5. (16:20)
|USA - Finsko 5:2
|čtvrtfinále (Stockholm)
|ČT 22. 5. (16:20)
|Švýcarsko - Rakousko 6:0
|čtvrtfinále (Herning)
Historie a medailisté MS v hokeji
Vůbec první světový šampionát se uskutečnil v roce 1920 a ovládla ho Kanada, zatímco Československo vybojovalo bronzové medaile. Právě kolébka hokeje se v úvodních dvou dekádách těšila absolutní dominanci. Po druhé světové válce se dočkali prvního triumfu také Čechoslováci, kteří ovládli domácí mistrovství v Praze roku 1947 a úspěch zopakovali i o dva roky později. Přesto zůstávali hlavní silou Kanaďané, kteří do roku 1961 přidali dalších osm prvenství.
Mezi lety 1963 a 1990 následovala éra totální nadvlády sovětské sborné, kterou o zlato připravilo pouze čtyřikrát Československo a jednou Švédsko. Od devadesátých let se vítězové pravidelně střídají. Jediným týmem v novodobé historii, který dokázal triumfovat třikrát v řadě a zkompletovat zlatý hattrick (1999–2001), je Česká republika.
Medailisté od roku 2000
|Ročník a dějiště
|1. místo
|2. místo
|3. místo
|2025 Stockholm a Herning
|USA
|Švýcarsko
|Švédsko
|2024 Praha a Ostrava
|ČESKO
|Švýcarsko
|Švédsko
|2023 Tampere a Riga
|Kanada
|Německo
|Lotyšsko
|2022 Tampere a Helsinky
|Finsko
|Kanada
|ČESKO
|2021 Riga
|Kanada
|Finsko
|USA
|V roce 2020 se šampionát kvůli pandemii COVID-19 nekonal.
|2019 Bratislava a Košice
|Finsko
|Kanada
|Rusko
|2018 Kodaň a Herning
|Švédsko
|Švýcarsko
|USA
|2017 Kolín nad Rýnem a Paříž
|Švédsko
|Kanada
|Rusko
|2016 Moskva a Petrohrad
|Kanada
|Finsko
|Rusko
|2015 Praha a Ostrava
|Kanada
|Rusko
|USA
|2014 Minsk
|Rusko
|Finsko
|Švédsko
|2013 Stockholm a Helsinky
|Švédsko
|Švýcarsko
|USA
|2012 Helsinky a Stockholm
|Rusko
|Slovensko
|ČESKO
|2011 Bratislava a Košice
|Finsko
|Švédsko
|ČESKO
|2010 Kolín n. Rýnem, Mannheim a Gelsenkirchen
|ČESKO
|Rusko
|Švédsko
|2009 Bern a Kloten
|Rusko
|Kanada
|Švédsko
|2008 Halifax a Quebec
|Rusko
|Kanada
|Finsko
|2007 Moskva a Mytišči
|Kanada
|Finsko
|Rusko
|2006 Riga
|Švédsko
|ČESKO
|Finsko
|2005 Vídeň a Innsbruck
|ČESKO
|Kanada
|Rusko
|2004 Praha a Ostrava
|Kanada
|Švédsko
|USA
|2003 Helsinky, Tampere a Turku
|Kanada
|Švédsko
|Slovensko
|2002 Göteborg, Karlstad, Jönköping
|Slovensko
|Rusko
|Švédsko
|2001 Kolín n. Rýnem, Hannover, Norimberk
|ČESKO
|Finsko
|Švédsko
|2000 Petrohrad
|ČESKO
|Slovensko
|Finsko
Často kladené dotazy k MS v hokeji 2026 (FAQ)
Kde budou hrát Češi základní skupinu na MS v hokeji 2026?
Češi odehrají své zápasy ve skupině B. Ta se představí ve Fribourgu v místní BCF Areně.
Kdy Česko naposledy vyhrálo MS v hokeji?
Česká hokejová reprezentace naposledy triumfovala na domácím šampionátu v Praze a Ostravě v roce 2024. Češi ve finále zdolali Švýcarsko 2:0 a ukončili čtrnáctileté čekání na mistrovské vavříny.
Jak dopadlo Česko na MS v hokeji 2025?
Národní tým vypadl na loňském šampionátu ve čtvrtfinále, když podlehl Švédsku 2:5. Celkově Češi obsadili 6. místo.
Ve které skupině hrají Češi na MS v hokeji 2026?
Český výběr nastoupí v základní skupině B, jejímž domovem bude BCF Arena ve švýcarském Fribourgu. První duel vypukne v pátek 15. května ve 20:15 proti Dánsku.
Kdo trénuje Česko na MS v hokeji 2026?
Hlavním trenérem české hokejové reprezentace zůstává Radim Rulík. Právě on dovedl naše mužstvo k titulu na domácím šampionátu v roce 2024. Pro zkušeného stratéga půjde o poslední reprezentační akci, po které na lavičce národního týmu skončí.
Budou na MS v hokeji 2026 hráči z NHL?
Dá se očekávat, že se v kádrech objeví řada posil ze zámoří. Během šampionátu však vrcholí play off o Stanley Cup, takže účast hvězd NHL závisí na výsledcích jejich týmů ve vyřazovacích bojích. Turnaj je tak klíčovou šancí pro hráče z Evropy včetně české extraligy.
Kdo vyhrál MS v hokeji 2025?
Mistrovství světa v hokeji 2025, které hostil švédský Stockholm a dánský Herning, ovládli hokejisté USA. Ti v dramatickém finále zdolali Švýcarsko 1:0 po prodloužení.
Kdo je favoritem MS v hokeji 2026?
Mezi největší aspiranty na zlato patří podle sázkových kanceláří Kanada a obhájci titulu z USA. Nelze podceňovat ani domácí Švýcary, kteří na posledních dvou turnajích dokráčeli až do finále.
Kdo si nově zahraje MS v hokeji 2026?
Z nižší divize mezi elitu postoupila Itálie a Velká Británie.
Kdo je nejúspěšnějším týmem v historii MS v hokeji?
Historické tabulky vede Kanada s celkovým počtem 53 medailí (28 zlatých, 16 stříbrných a 9 bronzových).
Kolik medailí má Česko (a Československo) z MS v hokeji?
Dohromady získalo Česko a Československo úctyhodných 48 cenných kovů z celkem 88 odehraných šampionátů (13x zlato, 13x stříbro, 22x bronz).
Jaké je motto a hymna MS v hokeji 2026?
Oficiálním heslem turnaje je „Time to shine“ (Čas zazářit). Stejnojmennou hymnu mistrovství nazpíval švýcarský zpěvák Bastian Baker.
Bude hrát Rusko a Bělorusko na MS v hokeji 2026?
Ruská federace zůstává po invazi na Ukrajinu vyřazena ze všech mezinárodních soutěží. Ze stejného důvodu se turnaje nezúčastní ani Bělorusko.
Kde se hraje příští MS v hokeji?
- MS v hokeji 2026 bude hostit Curych a Fribourg (Švýcarsko).
- MS v hokeji 2027 se vrací do Mannheimu a Düsseldorfu (Německo).
- MS v hokeji 2028 zavítá do Paříže a Lyonu (Francie).
- MS v hokeji 2029 se podívá do Bratislavy a Košic (Slovensko).