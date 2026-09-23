Kamarád Kolouchové po úniku z nebezpečné hory Manáslu: Klíčové rozhodnutí
Česká expedice vrchol Manáslu nedobyla. Lze ale v tomto případě vůbec hovořit o neúspěchu? Zprávy mluví jasně, všichni horolezci vyvázli živí a zdraví. A to má letos nejen v Himálaji cenu zlata.
Podle vedoucího výpravy Jana Trávníčka se přitom vše vyvíjelo víc než slibně. Skupina úspěšně rotovala a aklimatizace probíhala naprosto hladce. Zničehonic ale udeřila noční vánice a horu zasypalo čtyřicet čísel čerstvého sněhu. Následoval okamžitý ústup do bezpečí základního tábora. Právě tam Čechy dostihla mrazivá zpráva. Ve třetím výškovém táboře, kde ještě před pár hodinami sami pobývali, zabíjela lavina. Pod masou sněhu našli smrt dva lidé.
Předpověď počasí následně slibovala horolezcům pouhé třídenní okénko. Hned po něm se měla přihnat cyklona, která by z nich na svazích udělala bezmocné zajatce. V takové chvíli by bylo extrémně nebezpečné stoupat k vrcholu, nebo se naopak snažit z ledových spárů hory uniknout dolů. Češi ještě chvíli zvažovali, zda se do obrovského rizika vyplatí jít. Odpověď byla jasná. Hora jim zkrátka nedala na výběr.
„Jasný, otočili jsme. Jasný, vzdali jsme to. Vlastně jsme nikam moc nedošli, ale jsme naživu,“ zhodnotil konec expedice bez obalu Trávníček. „Bylo by pěkné si říct, že jsme měli rozum a že kopec tady vždycky bude,“ hledal nejprve vznešenější zdůvodnění. Pak ale odkryl krutou pravdu. „Ale prd. Nám zkrátka nic jiného nezbylo. Byli jsme vystrašení z vysoké lavinovky. Na kopci už před pár dny zemřel v C3 náš kámoš. K tomu se přidalo moc malé okno dobrého počasí na to, abychom stihli vrchol a návrat bez kyslíku. A hlavně to nikdo nechtěl šlápnout a odfixovat,“ přiznal reálné důvody. Hory letos nepřejí a přežití nedávají zadarmo. V případě Manáslu se navíc zdá téměř jisté uzavření horolezecké sezóny.