Expedice kamaráda Kolouchové Trávníčka v potížích: Drama na Manáslu
Vrchol horolezecké sezóny se blíží. Parta českých dobrodruhů vyrazila pod osmitisícový vrchol v Nepálu s vysokými ambicemi a obrovskou nadějí. Rychle se ale celá pohodová výprava změnila v úprk a tvrdý boj o život.
„Zdrháme z kopce,“ oznámil syrově vedoucí výpravy Jan Trávníček, který byl velkým kamarádem zesnulé horolezkyně Kláry Kolouchové. Původně se přitom celý postup zdál být zalitý sluncem. Skupina si vedla dobře a bez problémů polykala výškové metry v rámci aklimatizace. Jenže nad druhým výškovým táborem nastal nečekaný zlom.
Letos se na Manáslu nachystalo neuvěřitelných 38 agentur se 451 klienty. Václavské náměstí v Praze je v tuto chvíli průchodnější. „Někteří vypadají, že mají poprvé mačky na nohou,“ zhodnotil Trávníček setkání s čínským turistou. „Těch 1500 lidí, co se na kopci pohybuje, už prostě znamená nějaké trable. Jednak zácpy, jednak ‚vykopané‘ stopy do převisu při překonávání séraků. Kličkování a hledání té nejlepší cesty,“ popsal narůstající komplikace český horolezecký velikán.
Parta se tak musela rozdělit. Část scházela do základního tábora, zbytek týmu se pokusil dostat s vybavením do třetího výškového kempu. „Celou noc řeším přes zprávy s Miri (Trávníčkova partnerka, pozn. red.) postup a předpovědi. Nápad – prostě C3, C4, vršíček a sestup do C2, počkat na druhou část party a znovu jít vejš. Jasně, ambiciózní, ale za mě reálné,“ pochvaloval si Trávníček. Pak ale přišlo kruté probuzení do reality všedního dne na smrtící hoře.
Čtyřicet centimetrů nového sněhu, který napadl přes noc, roztrhalo vysněný plán na kousky. Trávníček na nic nečekal a zavelel k okamžitému sestupu i pro zbytek týmu. A bylo to doslova o fous. „Bohužel ne všichni vnímali počasí. Přišli se zeptat v C2, jaký doporučuji postup: »Jít dolů, ne nahoru.« Bohužel o den později umírají v C3 v lavině. Šerpík, který s náma byl na Ama Dablamu a v roce 2022 i zde na Manáslu, a jeho klient.," šokoval Trávníček.
Podle aktuálních předpovědí se má nyní vytvořit jen velmi malé časové okénko pro další výstup. Kolem Manáslu by měl panovat klid pouhé tři dny. Pro horolezce bez kyslíkových přístrojů je to ale zatraceně krátká doba.
Na svazích teď padá jedna lavina za druhou. Stihne česká skupina využít maličké okénko, které nemilosrdná hora nabídla? Kolik lidí bude na Manáslu ještě riskovat krk? Za tři dny by totiž podle předpovědi měla dorazit ničivá cyklóna. V tu chvíli bude extrémně nebezpečné na hoře vůbec zůstávat. Jakýkoliv pohyb nahoru či dolů se stane prakticky nemožným.