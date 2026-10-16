Sparta v Evropské lize ukopala s norským outsiderem jen plichtu. Jurásek: To nase*e!
Činovníci rudých už se chystali radostí skákat do vířivky v kvádrech, ale zůstali na suchu. Sparta v Evropské lize ukopala s Lilleströmem jen plichtu (1:1).
Letenští vyhráli první dva duely evropských pohárů v řadě naposledy v sezoně 2002/03 a u toho zůstalo. Nad kurzem Tipsportu na triumf Pražanů nad šestým celkem norské Eliteserien 1,33:1 sázkaři zaplakali. Může za to děsivá hrubka v nastavení.
Zvoral to
Nejzajímavější událost první půle obstaral dánský kouč Pražanů tím, že vystartoval zpacifi kovat svého zadáka Ševínského, aby neřval na slovinského arbitra Matušu. Po pauze sice Kostaričan Alcócer mazaně česky obstřelil gólmana, jenže Guddal nešikovně podklouzl a Olsen udělal v čase 90.+1 z hochů kouče Priskeho osly. „Jsme nas*aní. Uklouzli jsme tam. To se nesmí stávat,“ truchlil záložník Matěj Jurásek.