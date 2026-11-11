Dojemné gesto klubu tragicky zesnulého De Miguela: Dceru zaopatří až do dospělosti!
Stačila vteřina a z roční Carly se stal poloviční sirotek. Tragická srážka na hřišti, po níž zemřel španělský fotbalista Jesús de Miguel Alameda (†30), připravila malou holčičku o tátu. Hráčův klub se však zachoval obdivuhodně a rozhodl se pozůstalým pomoci vším, co je v jeho silách...
Výkonný ředitel druholigového Tenerife potvrdil, že zaměstnavatel jejího tatínka bude Carlu finančně podporovat minimálně do jejích 18 let. „Naším plánem je stát při té holčičce a zajistit, aby za ní stála celá rodina Tenerife,“ uvedl pro The Athletic Antonio Manuel Porro Granados. „Chceme tu pro ni být minimálně do chvíle, než dosáhne plnoletosti.“
„Jde o závazek, který jsme přijali z iniciativy našeho většinového akcionáře Rayca Garcíi a za kterým všichni bezvýhradně stojíme. Je to slib, který Tenerife jako klub dává rodině a dceři Carle,“ vysvětlil funkcionář.
„Ve všech směrech poskytneme maximální možnou podporu, a to daleko nad rámec našich zákonných povinností. Hledáme i další cesty, jak finanční pomoc ještě navýšit, aby tyto okolnosti – alespoň po materiální stránce – nezasáhly život rodiny tak citelně. Byť je samozřejmě nemožné, aby na ně celá situace nedolehla,“ dodal Porro Granados.
K osudnému střetu došlo během utkání s FC Andorrou po souboji se soupeřovým brankářem Jesúsem Owonem. Po kolapsu přímo na trávníku byl třicetiletý hráč urychleně transportován do nemocnice, přičemž musel být resuscitován už během převozu. Následující den v nemocnici vážným zraněním bohužel podlehl.