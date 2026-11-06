De Miguelův otec byl v baru, partnerka Maria s dcerkou… Hrůzu viděly živě

Autor: om
Rodina a přátelé se rozloučili s tragicky zesulým fotbalistou De Miguelem.

Tragické momenty, na které rodinní příslušníci fotbalisty Jesuse de Miguela (†30, hrál za druholigové Tenerife) nikdy nezapomenou, prožíval každý jinde. Zatímco hráčův otec sledoval osudný pondělní zápas v baru, kde se rozplakal, partnerka Maria i s jejich roční dcerkou Carlou byly přímo na stadionu.

Když brankář FC Andorra Owono (25) trefil nebohého De Miguela kolenem do prsou, rodiče okamžitě vyrazili z městečka Navahermosa 130 km jihozápadně od Madridu na Tenerife. Přítelkyně Maria (30) strávila noc v nemocnici, kde její partner ráno po zápasu skonal.

Pitva povrdila, že zemřel v důsledku silného úderu do hrudníku. Pohřeb proběhl už ve čtvrtek v Navahermose, kam se sjely fotbalové celebrity, mj. trenér De la Fuente, šéf Realu Perez, Ángel Gil z Atl. Madrid, fotbalisté Butragueňo, De la Red, Mijatovič, Kochorashvili, z celého Španělska.

jesús de Miguel Alameda
jesús de Miguel Alameda

Témata:  ŠpanělskoMadridfotbalistaCD TenerifeFC AndorraÁngel Gil

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