De Miguelův otec byl v baru, partnerka Maria s dcerkou… Hrůzu viděly živě
Tragické momenty, na které rodinní příslušníci fotbalisty Jesuse de Miguela (†30, hrál za druholigové Tenerife) nikdy nezapomenou, prožíval každý jinde. Zatímco hráčův otec sledoval osudný pondělní zápas v baru, kde se rozplakal, partnerka Maria i s jejich roční dcerkou Carlou byly přímo na stadionu.
Když brankář FC Andorra Owono (25) trefil nebohého De Miguela kolenem do prsou, rodiče okamžitě vyrazili z městečka Navahermosa 130 km jihozápadně od Madridu na Tenerife. Přítelkyně Maria (30) strávila noc v nemocnici, kde její partner ráno po zápasu skonal.
Pitva povrdila, že zemřel v důsledku silného úderu do hrudníku. Pohřeb proběhl už ve čtvrtek v Navahermose, kam se sjely fotbalové celebrity, mj. trenér De la Fuente, šéf Realu Perez, Ángel Gil z Atl. Madrid, fotbalisté Butragueňo, De la Red, Mijatovič, Kochorashvili, z celého Španělska.