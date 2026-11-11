Rusové šílí z Macinkových mužatek: Sám jsi zženštilec!
Výpad proti hokejistkám, které politik Petr Macinka (48, Motoristé) v televizní debatě nazval mužatkami, odsoudil už celý svět. A z výmluv, že měl Macinka na mysli jen ruské hráčky, zase šílí v Putinově říši!
Bývalá olympijská vítězka v rychlobruslení Žurovová označila českého politika za rusofoba. „Hokej má svá specifika a trénink se odráží na jejich vzhledu. Pořád to jsou ale naše krásná děvčata!“ rozohnila se nynější poslankyně Státní dumy.
„Kam až jsme to došli? To nemá český ministr zahraničí na práci nic důležitějšího, než se smát holkám?“ přidal se hokejový šampion Fetisov. A Macinku si dobrala i mluvčí ruského ministerstva zahraničí Zacharovová: „Mužatky? To může říct jedině zženštilec…“