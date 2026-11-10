České hokejistky se na MS Macinkovi vysmály za »mužatky«: To koukáš, co?!
Byť prý mířil na ruské hokejistky, slova ministra zahraničí Petra Macinky (48, Motoristé) o mužatkách zasáhla také Češky. A odpověď ze šampionátu v Dánsku? Ženskost!
Macinka v nedělní televizní debatě v otázce víz pro Rusky kvůli lednovému mistrovství světa do 18 let v Ostravě řekl, že hokej považuje za mužský sport: „Takže asi nepotěším naše skvělé feministky, když řeknu, že tentokrát budou muset české mistrovství přežít bez účasti týmu ruských mužatek.“
Češkám z toho provokativního výroku zvonilo v uších, a než oblékly výstroj, helmu s košíkem a nazuly brusle, na zápas MS se Švýcarkami (1:2p) šly vyšňořené. Žádné »chlapské« teplákovky!
Komplexy! Ubohost!
„Byl jsem překvapený, jak se tomu naše hráčky zasmály. Takové slovo, které ministr použil, může říct jen někdo, kdo je zakomplexovaný,“ vzkázal do Černínského paláce asistent kouče ženské reprezentace Ivo Mocek. Kapitánka družstva Aneta Tejralová (30) dodala: „Pan Macinka asi neviděl tu dřinu, jakou ženský sport stojí. Tohle nás holky akorát drží pospolu a motivuje nás to ještě víc, že reprezentujeme hrdě. Víc k tomu asi nemám, je to smutný…“
Sexistické urážky pěkně nakrkly i Kláru Hymlárovou (27), podle níž si šé Motoristů zřejmě spletl veřejnou funkci s prostorem pro vlastní komplexy: „Tohle je ubohost!“
Ale nejlepší odpovědí českých hokejistek by bylo získat na šampionátu medaili, pak by si snad Macinka uvědomil význam rčení »Mlčeti zlato«!
Šéf Motoristů se omluvil: Manželka mě seřvala!
Trvalo mu to, ale ministr zahraničí Petr Macinka se nakonec postavil k nevhodným výrokům v Partii Terezie Tománkové jako chlap!
Po jednání vlády prohlásil stejně jako pro Blesk, že mluvil jen o ruských hokejistkách. Neměl tedy na mysli ty nejkrásnějších holky z Česka. „Ale to je jedno, je mi to skutečně líto,“ omluvil se Macinka a poděkoval kolegům z Babišova kabinetu, že taktně mlčeli. „Asi jako by věděli, jak strašně mě za to doma seřvala moje manželka. Ta mi sdělila, že až bude naše dcerka větší a bude-li chtít, tak ji zapíše do hokejového týmu a že já budu ten, kdo ji tam bude pravidelně vozit.“