Kouč Sparty Hapal o rodině, domě hrůzy i prvním pořádném úsměvu střelce Kangy

Znáte to. Kolovrátkové slůvko: „Impulz,“ zní v luzích tuzemské kopané při každé výměně trenéra. Nikdy se kloudně neví, co si o pod tím má našinec představit, ovšem v případě Pavla Hapala (48) je to manželka Silvie.

Ve Spartě teď není po čtyřech plichtách a šestém fleku v ligové tabulce nikomu do skoku. Po Římanovi Stramaccionim ji má na triku rodák z Kroměříže. Blesk přináší exkluzivně živé oči, tvář a řeč bodrého Hanáka. Otce tří fotbalových synů a manžela ženy, o které by klasik obdivně řekl: „Sůl země.“

Trenére, našel jsem fotku, kde vy a vaše rodina vítězíte nad jakousi figurínou. O co běží?

„Je to taková úniková hra, kde jsme museli připoutat manželku. Někdo tam hodil nějakou bombu a pak jsme ji museli od únosce vysvobodit. Ono to teď hodně frčí. Třeba v Olomouci je místnost strachu, tam přijdeš a honí tě borec s motorovou pilou, a musím říct, že je to iniciativa mojí paní (rozesmátě).“

Baví vás to?

„Co se týká rodiny, netrávíme čas doma, že by si každý dělal, co chce. Byli jsme v takovém baráku u Jihlavy, tam jsou čerti a vy jdete jakoby do školy, to je špička. Když přijedeme do Prahy, chodíme po procházkách, takže se s rodinou snažíme být pořád aktivní. Tu aktivitu většinou iniciuje manželka. Všechno nachystá a připraví. Teď hrajeme v Teplicích a ona má naplánováno, že přijede na zápas a pak půjdeme na matějskou pouť. Velikonoce strávíme spolu.“

Vaše paní má v Olomouci studio pilates, což je cvičení pro tělo i duši. Využíváte její dovednosti?

„Mladší kluci to využívají oba dva, já to nedělám vůbec. Já tohle s mojí ženou dělat nemůžu. Ji to samozřejmě mrzí, ale mě k tomu nepřesvědčila, i když vím, že bych posilování vnitřního svalstva potřeboval. Já jsem taková ta stará škola, jdu si raději zaběhat nebo do posilovny. Teď jsem si byl po osmnácti letech zaběhat ve Stromovce.“

Se sparťany, které jste v rámci utužení mančaftu vzal na bowling. Jak to zafungovalo třeba u takového Gabonce Kangy?

„Myslím si, že to bylo hodně důležité. Kluci strávili nějaký čas i mimo hřiště a trénink a odreagovali se. Bylo to fajn, zahráli jsme si o ceny, poznáte hráče z jiné strany a oni se poznají v jiných situacích než na hřišti. Máme tady směsku českých a zahraničních hráčů, takže to bylo jen dobře. Kanga byl neskutečně uvolněný, hrál se mnou v týmu a smál se tak, jak jsem ho za celou dobu, co jsem tady, neviděl. Byl spokojený, a dokonce i hrál dobře.“

Když jsme u toho, nejde se nezeptat, jakou Spartu jste našel po předchůdci Stramaccionim?

„Bývalého trenéra vůbec nechci hodnotit, ani to není v mojí kompetenci. Jak už jsem řekl, nemyslím si, že by mužstvo bylo fyzicky špatně připravené. Udělali jsme si testy, které to potvrdily. Nezjišťoval jsem, co se dělo na trénincích před tím, ale teď, během reprezentační přestávky, jsme do hráčů cpali tvrdou práci. Jiná cesta není a všichni to berou.“

Tak, že musíte vyhrát v Teplicích, protože z šestého místa v tabulce ligy cesta do Evropy nevede?

„Ano, jedeme tam se snahou o tři body. Jsme Sparta, vždyť víte, že jiný cíl mít nemůžeme.“

6 kafí ve 13:00 Do skyboxu na Letné vstoupila hodinu po poledni šaramantní dáma a úslužně se zeptala: „Mohu nabídnout kávu?“ Pavel Hapal se okamžitě přihlásil. „Kolik vypiju káv? Třeba večer, když si sednu doma, tak už ne, ale v průběhu dne hodně. Moc. Už teď jich mám pět šest vypitých. Jsem kafař, to mně nevadí, ale bez cukru,“ usmál se kouč s šálkem v ruce. „Ještě když jsem byl hráč, tak jsem měl rád sladké. Oplatky, tatranku a tak, ale teď už vůbec,“ pověděl Pavel Hapal.