Roger a Mirka Federerovi: Překvapivé odhalení o jejich vztahu!

Poznali se jako mladí, ale láska jim vydržela dodnes! Tenisový velikán Roger Federer (43) a jeho krásná manželka Mirka (47) jsou ukázkovým příkladem toho, že v mládí člověk může potkat lásku na celý život. Nebo minimálně jeho velkou část! Mirčin tatínek teď promluvil o tom, jak celý vztah mezi jeho dcerou a slavným Švýcarem začal.

Mirka se původně narodila na Slovensku, ale jako malé dítě se s rodiči přesunula do Švýcarska. Rodiče ji podporovali v tom, aby se hýbala. Milovala například balet, ale srdce ji ukradl až tenis. A díky němu se nakonec také potkala se svou osudovou láskou!

„Pokud mě neklame paměť, poznali se, když měla Mirka kolem sedmnácti osmnácti let. Roger měl čtrnáct patnáct,“ vrátil se pak Miroslav Vavrinec do vzpomínek Mirčin tatínek v rozhovoru pro Šport24. „Potkávali se na turnajích a co si vzpomínám, vždy, když šel Roger kolem nás, sklonil hlavu a neuvěřitelně mile se styděl,“ pověděl Mirčin tatínek. Tušil tehdy, že bude z Rogera jeden z nejlepších tenistů na světě?

„Když řeknu, že ano, nebudu lhát. Taktéž nelžu když řeknu, že to byl ze začátku na kurtu velký nervák. Rozbil nejednu raketu, nebo rozsekal plachtu v tenisové hale, což by do něj zřejmě nikdo neřekl,“ vzpomínal pan Miro, podle kterého Rogera uklidnila právě Mirka. Ta prý jako tenistka dobře věděla, co na něj platí a vymýšlela mu i různé tresty.

Rogera si ale nyní pan Vavrinec nemůže vynachválit. „Je víc uváženější, více přemýšlí, než když měl osmnáct, kdy neviděl žádnou překážku a šel do všeho bez většího rozmýšlení. Dnes jen mnohem klidnější a hlavně je příjemný a zábavný. Když spolu trávíme den, směrejem se od rána do večera. Máme spolu krásný vztah,“ popsal Mirčin tatínek, který je díky své dceři a tenisové hvězdě dědečkem dvojčat Myly Rose a Charlene Rivy (obě 15) a Lea s Lennym (oba 11).

Jaký je Roger tatínek? „Vynikající a nesmírně starostlivý. Rodina je pro něj na prvním místě. Jako příklad uvedu situaci, kdy jsme ho byli před lety všichni povzbudit na turnaji v Dubaji. Vnučka Myla dostala nějaký virus, kvůli čemuž bylo nutné jet s ní ráno ve tři do nemocnice. Ačkoliv měl Roger na druhý den zápas, ani ho nenapadlo říct, aby s ní zajel někdo z nás. Všechno s ni absolvoval on. To, že ten zápas prohrál ho absolutně netrápilo. Nejpodstatnější pro něj bylo postarat se o dceru,“ popsal Miroslav. Nevypovídá tenhle příběh naprosto o všem?