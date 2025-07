Šlégrova manželka o zdravotním trápení legendy: Odkryla detaily!

Loni vyšlo najevo, že hokejovou legendu Jiřího Šlégra (54) pořádně potrápilo zdraví. Jeho manželka Lucie tehdy prozradila, že v nemocnici strávil několik měsíců, během kterých byla starost o domácnost plně na ní. Teď se modelka ke stavu svého manžela vrátila a prozradila, co jej do péče lékařů stalo...

Pár se na sociálních sítích pochlubil obrázky z relaxu u moře a jak Lucie, tak Šlégr dostali pochvalu za to, v jaké formě jsou. „Fotky jsou sice fajn. Ale… Před dvěma lety Jirkovi vypla jedna noha, komplet. Tři měsíce ležel v nemocnici, podstoupil operaci a nikdo toho moc nevěděl,“ vrátila se do období, kdy si rodina vytrpěla svoje.

„Nevypadalo to vůbec dobře. Dal to s pomocí rehabilitací a někdo tam nahoře při něm tutově stál. Nemůže běhat, chodit do fitka, lyžovat, ani s dětmi na horskou dráhu,“ udělala modelka výčet omezení. „Sportem k trvalé invaliditě v tomto případě bohužel platí. Říkali jsme si, buďme šťastní, že ses vůbec rozchodil. Hlavně, že ses postavil na nohy.“

Úplně bez pohybu by ale někdejší hvězdný obránce být nemohl „Našel si pár legračních cviků s vlastním tělem, které mu neublíží. A smekám. Je to frajer, vůlař jako prase,“ sklonila se před svým mužem Lucie. „Žije s permanentní bolestí a já aspoň nemůžu nikdy kňourat, neb bych byla trapná,“ dodala k fotce s polibkem v moři.