Hvězdy v Brně: Španělští bratři hlavními favority, mistr světa se po těžkém pádu vrací

Věk: 28 let

Tým: Ducati Lenovo Team

Pořadí v MotoGP: 3. místo (197 bodů)

Největší úspěchy zažil před dvěma a třemi lety, kdy se stal v MotoGP dvakrát po sobě mistrem světa. Momentálně má k dalšímu úspěchu na míle daleko, jelikož na bratry Márquezovy povětšinou nestačí. Bagnaia, jemuž nikdo neřekne jinak než „Pecco“, vyhrál v tomto roce jen v americkém Austinu. „Teď se těším do Brna, kde mě čeká jedna z nejlepších Grand Prix v roce. Vždy si to tady užívám. Je to trať, která nabízí správný mix,“ popisuje Ital.