OKTAGON PROJEKT Y - 5. díl: Cíl je jasný. Hlavně neudělat ostudu. Kdo se díky MMA zamiloval?

Už jen tři měsíce tréninku a jde se na věc. Nejtalentovanější dívky, které prošly castingy, si poprvé a možná i naposledy vyzkouší, jaké to je proti odhodlané soupeřce v kleci oktagonu!

Trenéři už semifinalistky Projektu Y mají nastudované jako noty. Po prvotním oťukávání jde do tuhého a u dam se naplno začíná projevovat jejich naturel. Ne vždycky jde všechno jako po drátkách. „Kór, když k tomu někdo není schopný přistoupit jako profesionál,“ řekl kouč Kateřiny Klinderové Jiří „Mamut“ Paluska.

Co na srdci, to na jazyku. Přesně taková je vysoká podnikatelka z Prahy. Když jí něco nevoní, umí to dát okolí na vědomí. Na morálce ještě bude muset kapánek zapracovat. „Už jen postavit se jako bojovník je šíleně těžký. Ty moje dva metry se blbě koordinujou,“ vysvětlovala.¨

Semifinálové souboje reality show proběhnou na pražské Štvanici 27. července. Většina mentorů si pochvaluje píli svých svěřenkyň. Každým dnem je na nich vidět zlepšení. „Na prvním tréninku mě docela vyplašila,“ uvedl na adresu Petry Batthyanyové Ilja Škondrič, který má její přípravu na starosti.

Brzy ho přesvědčila o železné vůli. „Můj cíl je udělat všechno proto, abych byla maximálně připravená. Nechci udělat ostudu. Nejen sobě, ale i trenérům,“ dodala za všechny bojovně Batthyanyová.

Nejromantičtější duší celého projektu je teprve osmnáctiletá Ivy Hašková. „Ale je to pěkně tvrdá knihovnička,“ usmál se její trenér André Reinders. Jeho »křehotinka« nabírá svalovou hmotu ostošest a díky MMA poznává, co je to láska! Našla si ji přímo v tělocvičně! „Jsem čerstvě zamilovaná, ale víc bych o tom nerada mluvila,“ dodala tajuplně.