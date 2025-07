Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 4 )

Vstoupit do diskuse ( 4 )

Svěřenci španělského kouče Enza Maresky získali druhou trofej v končící sezoně, v květnu zvítězili ve finále Konferenční ligy. Chelsea navázala na triumf z mistrovství světa klubů v ročníku 2021/22, letos ve Spojených státech se ale poprvé hrálo v rozšířeném formátu za účasti 32 týmů. Turnaj vyhrál podruhé za sebou anglický celek, obhájce titulu Manchester City tentokrát vypadl v osmifinále.

Chelsea vstoupila do utkání náporem a první poločas byl zcela v její režii. V osmé minutě Palmer ve vyložené šanci těsně minul, v 22. minutě už se ale mohl radovat. Gusto mu z pravé strany připravil ideální střeleckou pozici na hranici vápna a Palmer zamířil přesně. Po půlhodině navíc anglický reprezentant totožným obstřelem na zadní tyč zvýšil na 2:0 a zaznamenal svou třetí trefu na turnaji.

Pařížané zahrozili v úvodním dějství pouze jednou, Kvaracchelijův pokus zneškodnil brankář Sanchéz. Favorit se nemohl dostat do zápasu a před odchodem do kabin inkasoval potřetí, opět po akci z pravé strany. Palmer kolmicí vyslal do zakončení Pedra a ten zblízka překonal Donnarummu. Čerstvá posila navázala na dvougólové představení ze semifinále proti Fluminense.

Po změně stran byli úřadující vítězové Ligy mistrů aktivnější, Chelsea přesto kontrolovala náskok. V 52. minutě musel Sanchéz vytáhnout skvělý reflex proti pohotovému zakončení Dembélého. Na druhé straně se blýskl Donnarumma po Delapově dalekonosné ráně. Stejný hráč nevyzrál na italského brankáře ani po brejku v 80. minutě.

Skóre už se nezměnilo ani v nervózním závěru. Série strkanic a ostrých zákroků vyvrcholila v 86. minutě, kdy Neves viděl červenou kartu poté, co zatáhl za vlasy protihráče Cucurellu.

PSG dnes nedokázal ještě vylepšit historickou sezonu, v níž vyhrál čtyři trofeje. Další šanci rozšířit sbírku úspěchů bude mít za měsíc v souboji o Superpohár UEFA proti Tottenhamu.