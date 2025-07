Zlatý pár Siniaková a Verbeek: Jako dvě hrdličky, ale...

Tohle jejich vzájemné cukrování nebylo nic pro diabetiky! Přeskočila snad mezi tenisovým párem Kateřina Siniaková, Sem Verbeek (31) jiskra?

Loni deblová královna Katka ovládla na olympiádě smíšenou čtyřhru s expřítelem Tomášem Macháčem. Jak zjistil Blesk, dokonce se spolu v roce 2023 tajně zasnoubili. Jenže on ji tahal za nos, podváděl ji se slovenskou zpěvačkou Emmou Drobnou (30). Zlatá pusa v Paříži zažehla naději, že se dají zase dohromady, ale Siniaková si radši našla někoho jiného – pro začátek jen na trávu.

S nizozemským parťákem Verbeekem byli v All England Clubu jako dvě hrdličky. „Je sladká a zároveň zabiják na kurtu,“ mrkl Sem. „To ty ses staral o zábavu. Byla to parádní jízda. Snad ještě pár trofejí přidáme,“ vrátila kompliment Siniaková, kterou dojala Verbeekova vítězná řeč a přání tátovi k narozeninám. Jejich vztah ale nejspíš zůstane čistě pracovní. Semovo srdce patří už více než tři roky jiné blondýně: Luize Smiteové, nizozemské modelce lotyšského původu. Přitom o ní teď neřekl ani ň. Kvůli Katce?!