Hvězda Plzně si užívala doma u bazénu: Sexy balet pro Limberského!

Někdo se potí v přípravě na hit 7. kola ligy Slavia – Viktoria (v sobotu v 19:00, O2 TV Sport) a »Limba« se kochá pohledem na svoji lásku. Doma u bazénu se mu promenádovala pěkně v bikinách a zkoušela všemožné pózy!

Rozkošná modelka to v úžasné kreaci rozbalila u Davida doma ve stylu: „Tančím dobře, tančím ráda.“ Však se také na instagramu ze své vášně vyznala: „Celý život jsem milovala tanec. Proto si ho užívám kdykoliv můžu. Je to uvolňující pocit. Zkuste to sem tam taky. Zapomenout na okolní svět a ponořit se do vlastního těla.“

A teď bude zvědavá, jak David »zatančí« kolem hvězd Realu Madrid a AS Řím. Právě proti těmto věhlasným týmům nastoupí Plzeň v základní skupině Ligy mistrů. První zápas ji čeká 19. září od 21:00 hod proti CSKA Moskva.