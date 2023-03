Program formule 1 a seznam jezdců. Jaká bude sezona F1 2023?

Situace podobná té před rokem. Max Verstappen vjede do Velké ceny Bahrajnu jako obhájce vítězství, letos navíc s Red Bullem obhajuje i vítězství v poháru konstruktérů. Prohlédněte si kompletní kalendář závodů formule 1 v roce 2023 i seznam jezdců, kteří se v Sáchiru postaví na startovní rošt.

Program formule 1 v roce 2023

Datum a čas Závod Okruh (délka) Počet kol 5. března (16:00) Velká cena Bahrajnu 🇧🇭 Bahrain International Circuit (5,412 km) 57 19. března (18:00) Velká cena Saúdské Arábie 🇸🇦 Jeddah Corniche Circuit (6,174 km) 50 2. dubna (7:00) Velká cena Austrálie 🇦🇺 Albert Park / Melbourne (5,278 km) 58 30. dubna (13:00) Velká cena Ázerbájdžánu 🇦🇿 Baku City Circuit (6,003 km) 51 7. května (21:30) Velká cena Miami 🇺🇸 Miami International Autodrome (5,412 km) 57 21. května (15:00) Velká cena Emilia Romagna 🇮🇹 Autodromo Enzo e Dino Ferrari (4,909 km) 63 28. května (15:00) Velká cena Monaka 🇮🇩 Circuit de Monaco / Monte Carlo (3,337 km) 78 4. června (15:00) Velká cena Španělska 🇪🇸 Circuit de Catalunya / Barcelona (4,675 km) 66 18. června (20:00) Velká cena Kanady 🇨🇦 Circuit Gilles Villeneuve (4,361 km) 70 2. července (15:00) Velká cena Rakouska 🇦🇹 Red Bull Ring (4,318 km) 71 9. července (16:00) Velká cena Británie 🇬🇧 Silverstone Circuit (5,891 km) 52 23. července (15:00) Velká cena Maďarska 🇭🇺 Hungaroring (4,381 km) 70 30. července (15:00) Velká cena Belgie 🇧🇪 Circuit de Spa-Francorchamps (7,004 km) 44 27. srpna (15:00) Velká cena Nizozemska 🇳🇱 Circuit Park Zandvoort (4,259 km) 72 3. září (15:00) Velká cena Itálie 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza (5,793 km) 53 17. září (14:00) Velká cena Singapuru 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit (5,063 km) 61 24. září (7:00) Velká cena Japonska 🇯🇵 Suzuka Circuit (5,807 km) 53 8. října (16:00) Velká cena Kataru 🇶🇦 Losail International Circuit (5,380 km) 57 22. října (21:00) Velká cena USA 🇺🇸 Circuit of The Americas / Austin (5,513 km) 56 29. října (21:00) Velká cena Mexika 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez (4,304 km) 71 5. listopadu (18:00) Velká cena Sao Paula 🇧🇷 Autodromo José Carlos Pace (4,309 km) 71 18. listopadu (7:00) Velká cena Las Vegas 🇺🇸 Las Vegas Street Circuit (6,120 km) 50 26. listopadu (14:00) Velká cena Abú Dhabí 🇦🇪 Yas Marina Circuit (5,281 km) 58

Týmy a jezdci formule 1 v roce 2023

Stáje F1 ukázaly monoposty pro rok 2023. „Fajn pocit,“ chválí Leclerc Ferrari Video se připravuje ...

Max Verstapen 🇧🇪 (Red Bull)

Nejvýš v MS: 2x mistr světa (2021, 2022) Loni v MS: 1. Odjeté Velké ceny: 163 Vítězství: 35 Pódiová umístění: 77 Kontrakt do: 2028 Odhadovaný plat: 55 milionů dolarů

Když v sezoně 2021 získal první titul, mnozí fanoušci úspěch zpochybňovali. Nelíbilo se jim, že rozhodující bitvu v Abú Zabí vyhrál i díky kontroverzním verdiktům ředitelství závodu. Všechny kritikyvšak zvládl usadit loni. Ročník 2022 ovládl dominantním způsobem a s pozoruhodným rekordem - vyhrál nejvíc (15) Velkých cen během jedné sezony. Michael Schumacher (2004) a Sebastian Vettel (2013) zvládli ovládnout o dvě míň.

Sergio Pérez 🇲🇽 (Red Bull)

Nejvýš v MS: 3. místo (2022), 2x 4. místo (2020, 2021) Loni v MS: 3. Odjeté Velké ceny: 235 Vítězství: 4 Pódiová umístění: 26 Kontrakt do: 2024 Odhadovaný plat: 10 milionů dolarů

Díky schopnostem odrážet útoky soupeřů na Verstappena si vysloužil mezi příznivci přezdívku „mexický ministr obrany“. Nezažil tak dominantní sezonu jako týmový parťák, přesto se blýsknul solidními výkony s vrcholem v Monaku, kde kraloval. Ačkoliv jej mnozí považují za solidní týmovou dvojku, on netají, že by rád mířil výš. „Jsem v životní formě, o vítězství chci bojovat každý víkend a tvrdě na tom pracuji,“ hlásí.

Charles Leclerc 🇮🇩 (Ferrari)

Nejvýš v MS: 2. místo (2022), 4. místo (2019) Loni v MS: 2. Odjeté Velké ceny: 102 Vítězství: 5 Pódiová umístění: 24 Kontrakt do: 2024 Odhadovaný plat: 24 milionů USD

Ferrari vstoupilo do minulé sezony famózně. Zásluhou Leclerca vyhráli dva ze tří úvodních závodů a chvíli se zdálo, že právě Monačan zastaví Verstappena v cestě za druhým titulem. Leclerc ovšem dlouho nejásal a s velkým odstupem se musel spokojit s druhým místem. Teď by mohl těžit z výměny týmového šéfa, kterým se stal Frédéric Vasseur. S jeho předchůdcem Mattiou Binottem údajně příliš dobré vztahy neměl.

Carlos Sainz 🇪🇸 (Ferrari)

Nejvýš v MS: 2x 5. místo (2021, 2022) Loni v MS: 5. Odjeté Velké ceny: 162 Vítězství: 1 Pódiová umístění: 15 Kontrakt do: 2024 Odhadovaný plat: 12 milionů USD

Ve Ferrari nemají určenou týmovou jedničku a dvojku. V sezoně 2021 vyhrál interní souboj Carlos Sainz, loni měl navrch Leclerc. A i letos mezi sebou budou moci jezdci volně závodit. „Je jasné, že chceme vyhrát. Pokud to ale bude v určitý moment nutné, zasáhneme. Nezáleží na tom, o kterého jezdce půjde,“ ujistil nový týmový šéf Vasseur. V minulé sezoně se nezřídka stávalo, že boxová zídka odmítla upřednostnit jednoho pilota před druhým, čímž tým přišel o cenné body.

Lewis Hamilton 🇬🇧 (Mercedes)

Nejvýš v MS: 7x mistr světa (2008, 2014, 2015, 2017-20) Loni v MS: 6. Odjeté Velké ceny: 310 Vítězství: 103 Pódiová umístění: 191 Kontrakt do: 2023 Odhadovaný plat: 35 milionů USD

Loni to bylo historicky poprvé v jeho patnáctileté kariéře, kdy během sezony nevyhrál jediný závod. Aby toho nebylo málo, musel přihlížet, jak jeho úhlavní rival Verstappen obhájil prvenství. Ačkoliv je aktuálně druhým nejstarším jezdcem startovního roštu, netají se tím, že má stále chuť závodit. Pohání ho především vidina rekordního osmého titulu. „Ukončit kariéru jako mistr světa je podle mě sen každého sportovce a já nejsem výjimka,“ přiznal.

George Russell 🇬🇧 (Mercedes)

Nejvýš v MS: 4. místo (2022), 15. místo (2021) Loni v MS: 4. Odjeté Velké ceny: 82 Vítězství: 1 Pódiová umístění: 9 Kontrakt do: 2023 Odhadovaný plat: 8 milionů USD

Po třech letech ve Williamsu konečně dostal šanci u top týmu, a první rok v Mercedesu zvládl na jedničku. Na Velké ceně Brazílie si připsal premiérové vítězství a celkově skončil dokonce lépe než týmový kolega Hamilton, sedminásobný mistr světa. Mladý pilot je současně i jedním z ředitelů odborové organizace jezdců formule 1. V minulosti tuto funkci zastávali například Michael Schumacher, Jenson Button či Fernando Alosno.

Pierre Gasly 🇫🇷 (Alpine)

Nejvýš v MS: 7. místo (2019), 9. místo (2021) Loni v MS: 14. Odjeté Velké ceny: 108 Vítězství: 1 Pódiová umístění: 3 Kontrakt do: 2024 Odhadovaný plat: 5 milionů USD

Vše nasvědčovalo tomu, že zůstane v AlphaTauri, kde prodloužil kontrakt. Události ale nabraly jiný směr. O pilota projevila zájem francouzská stáj Alpine a ze smlouvy jej vyplatila. Gasly si bude muset počínat na trati mimořádně opatrně. Na kontě má aktuálně 10 trestných bodů za porušování pravidel. Pokud dostane další dva, čeká ho zákaz startu v jednom závodě. Jelikož jsou body platné 12 měsíců, začnou se mu první odečítat až v květnu.

Esteban Ocon 🇫🇷 (Alpine)

Nejvýš v MS: 2x 8. místo (2017, 2022) Loni v MS: 8. Odjeté Velké ceny: 111 Vítězství: 1 Pódiová umístění: 2 Kontrakt do: 2024 Odhadovaný plat: 6 milionů USD

Má za sebou úspěšnou sezonu. Stabilními výkony pomohl Alpine ke čtvrtému místu v Poháru konstruktérů a navíc v interním souboji porazil bývalého týmového parťáka Alonsa. Ocon má pověst nepříliš přátelského a ambiciózního pilota. Nemusí se s Verstappenem, Pérezem ani Alonsem. Jak se vyvine jeho vztah s kolegou Gaslym, se kterým nevychází už od dob motokár? „Možná nejsme nejlepší přátelé, ale dokážeme spolu projít dveřmi,“ ujišťuje Gasly.

Lando Norris 🇬🇧 (McLaren)

Nejvýš v MS: 6. místo (2021) Loni v MS: 7. Odjeté Velké ceny: 82 Vítězství: 0 Pódiová umístění: 6 Kontrakt do: 2025 Odhadovaný plat: 20 milionů USD

Bývá označován za jednoho z největších talentů na aktuálním startovním roštu. Loni byl jediným jezdcem na stupních vítězů mimo trojlístek Red Bull, Mercedes a Ferrari. Jednu vlastnost ale nadějnému závodníkovi v McLarenu přece jen vyčítají. Podle šéfa Zaka Browna nedokáže chodit včas. „Nejednou se stalo, že přišel pozdě, ale snaží se na tom pracovat. Moc si vážím toho, že je čestný,“ uvedl Brown.

Oscar Piastri 🇦🇺 (McLaren)

Nejvýš v MS: - Loni v MS: - Odjeté Velké ceny: - Vítězství: - Pódiová umístění: - Kontrakt do: 2024 Odhadovaný plat: 2 miliony USD

Piastriho příchod do britské stáje provázela řada kontroverzí. Jelikož je Australan absolventem jezdecké akademie Alpine, předpokládalo se, že tam podepíše smlouvu na letošní sezonu. Francouzi si ovšem zapomněli pohlídat opci, a tak mladý pilot v tichosti za jejich zády uzavřel kontrakt u McLarenu. Tady vystřídal krajana Daniela Ricciarda, který měl původně smlouvu i na letošek. Kvůli neuspokojivým výsledkům z ní byl však vyplacen a skončil předčasně.

Čou Kuan-Jü 🇨🇳 (Alfa Romeo)

Nejvýš v MS: 18. místo (2022) Loni v MS: 18. Odjeté Velké ceny: 22 Vítězství: 0 Pódiová umístění: 0 Kontrakt do: 2023 Odhadovaný plat: 2 miliony USD

Je historicky prvním čínským pilotem formule 1. Loni si na nováčka nevedl vůbec špatně. Alfě Romeo vyjezdil šest bodů a celkově skončil osmnáctý, čímž si vysloužil prodloužení kontraktu. Pro italskou stáj je cenný i kvůli tomu, že týmu otevírá vrátka na čínský trh. Na jeho první rok fanoušci nezapomenou i kvůli vážné havárii v Silverstone. Během ní se monopost několikrát převrátil a zastavil až o pletivo. Pilotovi se naštěstí nic vážnějšího nestalo.

Valtteri Bottas 🇫🇮 (Alfa Romeo)

Nejvýš v MS: 2x 2. místo (2019, 2020), 2x 3. místo (2017, 2021) Loni v MS: 10. Odjeté Velké ceny: 200 Vítězství: 10 Pódiová umístění: 67 Kontrakt do: 2025 Odhadovaný plat: 10 milionů USD

Kariéru spojil s Mercedesem, kde strávil celkem pět let a platil za spolehlivou týmovou dvojku, která je kdykoliv ochotna pomoct superstar Halmitonovi. Poté, co jej u stříbrných šípů vystřídal Russell, zakotvil v týmu Alfa Romeo. A angažmá si nemůže vynachválit. Tady je v pozici respektovaného lídra a vysloužil si i víceletou smlouvu, což mu Mercedes nikdy nenabídl. „Cítím se tu šťastný. Některé věci mě tu méně stresují a celkově cítím menší tlak,“ pochvaluje si.

Fernando Alonso 🇪🇸 (Aston Martin)

Nejvýš v MS: 2x mistr světa (2005, 2006), 3x 2. místo (2010, 2012, 2013) Loni v MS: 9. Odjeté Velké ceny: 355 Vítězství: 32 Pódiová umístění: 98 Kontrakt do: 2024 Odhadovaný plat: 5 milionů USD

Loni se postaral o přestupovou bombu. Ačkoliv veřejnost očekávala, že prodlouží smlouvu v Alpine, podepsal víceletý kontrakt u Aston Martin. Tady nahradil čtyřnásobného mistra světa Vettela, který se rozhodl odejít do jezdeckého důchodu. „Stále mám hlad po vítězství a ambice bojovat o přední místa. Proto chci být součástí organizace, která je odhodlána učit se, rozvíjet se a uspět,“ zdůvodnil přestup španělský matador, aktuálně nejstarší jezdec šampionátu.

Lance Stroll 🇨🇦 (Aston Martin)

Nejvýš v MS: 11. místo (2020), 12. místo (2017) Loni v MS: 15. Odjeté Velké ceny: 122 Vítězství: 0 Pódiová umístění: 3 Kontrakt do: otevřené Odhadovaný plat: 2 miliony USD

Syn majitele stáje a módního magnáta Lawrence Strolla. Patrně nikdo tak nepochyboval o tom, že se v jezdecké sestavě objeví i v sezoně 2023. Šéf týmu Mike Krack ale trvá na tom, že Strollovo místo v týmu nemá nic společného s jeho jménem. „Podle mě je Lance velmi podceňovaný jezdec. Je mnohem lepší, než si lidé myslí,“ hlásí. Kombinace Strolla coby nedotknutelného syna majitele a svérázné Alonsovy nátury by pro tým mohla být velmi třaskavá.

Kevin Magnussen 🇩🇰 (Haas)

Nejvýš v MS: 9. místo (2018), 11. místo (2014) Loni v MS: 13. Odjeté Velké ceny: 141 Vítězství: 0 Pódiová umístění: 1 Kontrakt do: 2023 Odhadovaný plat: 5 milionů USD

Po sezoně 2020 ukončil kariéru v F1 s tím, že se do královny motosportu již nikdy nevrátí. Těsně před vypuknutím loňské sezony ovšem Haas v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu ukončil smlouvu s Nikitou Mazepinem a hledal narychlo náhradu. Volba padla na Dána. Za projevenou důvěru se odvděčil, jak nejlépe mohl. Překonal bývalého týmového parťáka Micka Schumachera, celkově skončil třináctý a jako bonus si v Brazílii připsal překvapivé pole position.

Nico Hülkenberg 🇩🇪 (Haas)

Nejvýš v MS: 7. místo (2018), 2x 9. místo (2014, 2016) Loni v MS: 22. Odjeté Velké ceny: 181 Vítězství: 0 Pódiová umístění: 0 Kontrakt do: 2024 Odhadovaný plat: 2 miliony USD

Německý matador se vrací po tříleté pauze. Celou sezonu odjel naposledy v roce 2019 za Renault. U Haasu nahradil mladičkého Micka Schumachera. Kromě výkonů „Hulka“ bude pod drobnohledem i jeho vztah s týmovým kolegou, který nebyl v minulosti úplně růžový. Legendární se stala Magnussenova hláška z VC Maďarska 2017. Když mu Hülkenberg po závodě přišel vyčinit za chování na trati, Magnussen na to reagoval slovy: „Suck my balls“.

Nyck de Vries 🇳🇱 (Alpha Tauri)

Nejvýš v MS: 21. místo (2022) Loni v MS: 21. Odjeté Velké ceny: 1 Vítězství: 0 Pódiová umístění: 0 Kontrakt do: 2023 Odhadovaný plat: 2 miliony USD

Bývalý pilot formule E na sebe upozornil během loňské GP v Itálii. Coby rezervní pilot musel v Monze nečekaně zaskakovat za Alexe Albona. Nováček závod dokončil v první desítce, fanoušky byl zvolen jezdcem dne, porazil dočasného týmového parťáka Nicholase Latifiho a navíc získal dva mistrovské body. Není divu, že po takovém víkendu snů začal jednat o možném angažmá s Williamsem, Alpine i AlphaTauri. Kontrakt nakonec podepsal s posledně zmíněným týmem.

Júki Cunoda 🇯🇵 (Alpha Tauri)

Nejvýš v MS: 14. místo (2021), 17. místo (2022) Loni v MS: 17. Odjeté Velké ceny: 42 Vítězství: 0 Pódiová umístění: 0 Kontrakt do: 2023 Odhadovaný plat: 1 milion USD

Najíždí do třetí sezony F1. Stáj se rozhodla, že si ho ponechá i navzdory nepřesvědčivým výkonům. Loni se mu podařilo dojet jen dvakrát na bodech a kvůli častým nehodám mu Mattia Binotto, bývalý šéf Ferrari, vymyslel přezdívku „tsunami.“ Franz Tost, šéf AlphaTauri, se však svého pilota zastává. „Vždy říkám, že jezdec potřebuje minimálně tři roky, aby se sžil s formulí 1. Proto jsem rád, že Júki dostane čas naplno ukázat svůj potenciál,“ řekl.

Logan Sargeant 🇺🇸 (Williams)

Nejvýš v MS: - Loni v MS: - Odjeté Velké ceny: - Vítězství: - Pódiová umístění: - Kontrakt do: 2023 Odhadovaný plat: 1 milion USD

Pilot, který loni závodil ve formuli 2, nahradil Nicholase Latifiho. Od roku 2015 bude prvním americkým pilotem mezi elitou. Jeho jméno bude nepochybně velkým lákadlem pro diváky z USA. Právě zde se formule 1 stává díky seriálu stanice Netflix stále populárnější. „Doufám, že dokážu dobře reprezentovat naši zemi a budou na mě hrdí. Necítím se být pod nějakým extra velkým tlakem. Sám mám od sebe velká očekávání,“ prohlásil.

Alexander Albon 🇹🇭 (Williams)

Nejvýš v MS: 7. místo (2020), 8. místo (2019) Loni v MS: 19. Odjeté Velké ceny: 59 Vítězství: 0 Pódiová umístění: 2 Kontrakt do: 2024 Odhadovaný plat: 3 miliony USD

Když po nevydařené sezoně 2020 odešel z Red Bullu, jeho kariéra se schovala v mracích. Další možnost ukázat, co v něm je, nakonec dostal ve Williamsu a šanci bezezbytku využil. Stáj z Wantage si jej dokonce cení natolik, že mu nabídla víceletý kontrakt. „Podepsat dlouhodobou smlouvu je jeden z nejlepších pocitů. Upřímně, ve formuli 1 je to privilegium. Cítím se opravdu skvěle a jsem hrdý na to, jak se všechno vyvinulo,“ reagoval nadšený Thajec.

Mistři světa formule 1

Nejúspěšnějšími jezdci historie jsou Michael Schumacher a Lewis Hamilton, kteří oba shodně získali sedm titulů mistra světa.

Ročník Mistr světa Tým 2022 Max Verstappen Red Bull 2021 Max Verstappen Red Bull 2020 Lewis Hamilton Mercedes 2019 Lewis Hamilton Mercedes 2018 Lewis Hamilton Mercedes 2017 Lewis Hamilton Mercedes 2016 Nico Rosberg Mercedes 2015 Lewis Hamilton Mercedes 2014 Lewis Hamilton Mercedes 2013 Sebastian Vettel Red Bull 2012 Sebastian Vettel Red Bull 2011 Sebastian Vettel Red Bull 2010 Sebastian Vettel Red Bull 2009 Jenson Button Brawn GP 2008 Lewis Hamilton McLaren 2007 Kimi Räikkönen Ferrari 2006 Fernando Alonso Renault 2005 Fernando Alonso Renault 2004 Michael Schumacher Ferrari

Formule 1 v roce 2023

Kdy začíná F1 2023?

První velká cena roku 2022 se jede v neděli 5. března od 16 hodin středoevropského času v Bahrajnu.

Jaký je nejdelší okruh seriálu F1?

Tradičně nejdelším okruhem seriálu F1 je Spa-Francorchamps, který měří 7 004 metrů. Rekord okruhu drží od roku 2004 Kimi Räikkönen s časem 1:45.108.

Kdo je nejstarší jezdec ve startovním poli F1 2022?

Po ukončení kariéry Fina Räikkönena se nejstarším jezdcem stal Fernando Alonso, který v červenci oslaví 42. narozeniny.

Kdo je nejmladší jezdec ve startovním poli F1 2022?

Nejmladším jezdcem letošního ročníku formule 1 je 22letý Američan Logan Sargeant.

Všechny tréninky, kvalifikace i hlavní závody můžete sledovat s českým komentářem na stanicích Sport 1 nebo Sport 2.

Zatímco kolem roku 1965 auta vážila zhruba 450 kilogramů, monoposty pro letošní ročník váží 790 kg.

Kolik stojí monopost F1?

zadní křídlo a DRS 3 345 750 korun sada pneumatik 66 915 korun hydraulika 3 791 850 korun podlaha 2 810 430 korun převodovka 7 806 750 korun palivová nádrž 691 455 korun volant 1 115 250 korun pohonná jednotka 223 050 000 korun halo 379 185 korun šasi 15 613 500 korun přední křídlo 3 122 700 korun CELKEM 261 793 785 korun

Kdy se jede kvalifikace formule 1?

Kvalifikace F1 je na programu v sobotu. Pokud je do programu zařazena sprintová kvalifikace, tak se kvalifikace jede už v pátek, sprintová kvalifikace pak v sobotu.

Sprintová kvalifikace je krátký sobotní závod o délce cca 100 km, který rozhodne o konečném pořadí na startovní roštu velké ceny.

Pokud je do programu zařazena sprintová kvalifikace, tak se tradiční kvalifikace v klasickém formátu jede už v pátek. Ta určí pořadí pro start sprintové kvalifikace o den později, která se jede cca 30 minut. Podle výsledků sprintové kvalifikace se pak jezdci seřadí na startu nedělního hlavního závodu.