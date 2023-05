MS v hokeji 2024: program a skupiny. Kdy začíná předprodej vstupenek?

87. mistrovství světa v ledním hokeji bude od 10. do 26. května hostit Praha a Ostrava. Do Česka se světový hokejový šampionát vrací po devíti letech, v roce 2015 vyhrála Kanada. Přinášíme všechny aktuálně dostupné informace k MS v hokeji 2024, prodej vstupenek by měl být zahájen na podzim.

Vše o MS v hokeji 2024 Termín 10. - 26. května 2024 Dějiště Praha (O2 Arena) a Ostrava (Ostravar Arena) Počet účastníků 16 (z divize I postoupilo Polsko a Velká Británie) Poslední šampionát MS v hokeji 2023 (Riga a Tampere)

Jaký bude program MS v hokeji 2024?

S ohledem na aktuálně probíhající MS v hokeji 2023 ještě neznáme rozpis zápasů ani složení skupin. Detailní rozpis bude k dispozici po losu základních skupin, při předchozím šampionátu v Praze a Ostravě v roce 2015 začínaly zápasy v 12:15, 16:15 a 20:15. Finále je na programu v neděli 26. května a odehraje se v pražské O2 Areně.

Kdy se losují skupiny MS v hokeji 2024?

Los skupin proběhne po skončení letošního hokejového šampionátu, kdy se aktualizuje žebříček IIHF. Následně má pořadatel ještě právo navrhnout ve složení skupin jednu změnu. Je pravděpodobné, že skupina s českou účastí se bude hrát v Praze. Pro Ostravu se pak nabízí Slovensko nebo Polsko.

Herní formát bude stejný jako na předchozích šampionátech, losovat se budou dvě skupiny po osmi týmech, ze kterých postoupí vždy čtyři týmy do čtvrtfinále, kde se utkají podle tzv. křížového pravidla (1A - 4B, 2A - 3B apod.)

Kdy se budou prodávat vstupenky na MS v hokeji 2024?

Předprodej vstupenek, konkrétně balíčků na jednotlivé dny, by dle vyjádření organizačního výboru šampionátu měl být zahájen na podzim roku 2023. Lístky na jednotlivé zápasy půjdou do prodeje na začátku roku 2024.

Logo a maskot MS v hokeji 2024

„Pukotikon“ byl představen na tiskové konferenci 11. dubna. Hlavní roli v grafické identitě představuje emotikon ve tvaru puku. Puk, hráči, fanoušci, Česko. To vše tvoří emoce a srdce hokeje. Tato slova jsou vtělena jak do designu, tak i do sloganu mistrovství Srdce do hry nebo anglické mutace Heart of the game.

„Naší vizí bylo stvořit takový design, který co nejvíce zprostředkuje emoce a vášeň. To se pojí s neopakovatelným svátkem hokeje v myslích a srdcích fanoušků,“ popisuje Petr Bříza, prezident organizačního výboru MSLH IIHF 2024

MS v hokeji v Česku

První šampionát v samostatné České republikce se konal v roce 2004 u příležitosti otevření O2 Areny, která se stála hlavním hokejovým svatostánkem v zemi. Dosavadní dvě mistrovství světa v hokeji na českém území mají dva společné společné jmenovatele mezi medailisty. Zlato si pokaždé odvezla Kanada, bronz pak hokejisté USA. Čeští hokejisté na medaili z domácího šampionátu zatím čekají.

Ročník Finále O 3. místo 2004 (Praha a Ostrava) Kanada - Švédsko 5:3 USA - Slovensko 1:0 2015 (Praha a Ostrava) Kanada - Rusko 6:1 USA - Česko 3:0

MS v hokeji v Československu

O poznání úspěšnější byli českoslovenští hokejisté, kteří z domácího šampionátu nikdy neodjeli bez medaili. Před rokem 1993 se hokejové mistrovství v Česku konalo buď v Bubenči nebo na Štvanici a českoslovenští hokejisté třikrát získali zlaté medaile, naposledy svěřenci Luďka Bukače v roce 1985, kdy se v sestavě objevil např. Vladimír Růžička, Pavel Richter nebo Jiří Králík.

Ročník 1. místo 2. místo 3. místo 1985 Československo Kanada SSSR 1978 SSSR Československo Kanada 1972 Československo SSSR Švédsko 1959 Kanada SSSR Československo 1947 Československo Švédsko Rakousko 1938 Kanada Velká Británie Československo 1933 USA Kanada Československo

Kde se bude konat MS v hokeji v následujících letech?

MS v hokeji 2023 hostí Riga a Tampere.

hostí Riga a Tampere. MS v hokeji 2024 bude hostit Praha a Ostrava.

bude hostit Praha a Ostrava. MS v hokeji 2025 se odehraje ve Stockholmu a Herningu.

se odehraje ve Stockholmu a Herningu. MS v hokeji 2026 bude hostit Curych a Fribourg.

Průvodce MS v hokeji 2024

Kdy začíná MS v hokeji 2024?

87. mistrovství světa v ledním hokeji se uskuteční od 10. do 26. května 2024.

Kde se hraje mistrovství světa v hokeji 2024?

Zápasy MS v hokeji 2024 uvidí O2 Arena v Praze a Ostravar Arena v Ostravě. Detailní rozpis zápasů bude zveřejněn později.

Kdy Česko naposledy vyhrálo MS v hokeji?

Česká hokejová reprezentace získala na MS 2022 medaili po deseti letech. Na zlato však Češi čekají už od roku 2010, kdy ovládli mistrovství světa v Německu.

Kdo má zlatý hattrick z MS v hokeji?

Kromě výběru SSSR, který v 70. letech ovládl MS v hokeji dokonce devětkrát za sebou, se třikrát v řadě podařilo v dlouhé historii hokejových šampionátů vyhrát pouze české hokejové reprezentaci, která ovládla MS v letech 1999 až 2001.

Kdo si zahraje MS v hokeji 2024?

Účast má zatím jistou Polsko a Velká Británie, týmy postupivší z nižší divize, a česká hokejová reprezentace jako pořadatel. Oficiální složení skupin bude známo po skončení MS v hokeji 2023.