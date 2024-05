Adamczyková překvapila fanoušky: Další proměna!

Před pár týdny snowboardistka Eva Adamczyková (31) pořádně zaskočila své příznivce. Z půvabné brunetky se totiž stala kvůli sázce blondýnka. A teď se ukázalo, že se změnami to u šampionky stále není konec!

Koncem března se Eva Adamczyková pochlubila blonďatou hřívou. Důvod? Sázka! „Chtěli jsme udělat vnitřně motivační faktor do týmu. Když kluci budou mít medaili ze svěťáku, že půjdeme na platinovou blond. Trošku jsme se přes sezonu hecovali a dopadlo to, jak mělo,“ líčil reprezentační trenér Marek Jelínek.

„Myslím si, že to nebylo o tom, že by každý z nás chtěl být blond. Spíše chcete vidět blond ty ostatní v týmu,“ usmívala se účastnice loňské řady StarDance. „Prý jsem s tím nápadem přišla já, ale už si to nepamatuju,“ pravila reprezentantka.

Teď zlatá medailistka ze Soči ukázala svým fanouškům další změnu! Na sociální síti odkryla, že se znova posadila na křeslo u kadeřníka. A domů se vracela s mikádem! „Letní sestřih,“ okomentovala Eva, která ukázala, že »dolů« šlo pěkných pár centimetrů vlasů.