Jak Real a AS Řím vidí Plzeň? Může dělat problémy, půjde o detaily

Největším jménem ve skupiny G je Real Madrid, vždyť Champions League v posledních třech letech nepoznala jiného šampiona. V létě klub ale opustil Cristiano Ronaldo. Nad tím, jak bude hra královského klubu bez dlouholeté opory vypadat, tak visí trochu otazník, žádné velké ofenzivní jméno totiž do Madridu zatím nepřišlo.

Ambice však „bílý balet“ pořád má jen nejvyšší. Po losu z Madridu ovšem zněly především diplomatické výroky. „Liga mistrů je vždycky náročná, musíme být dobře připraveni. Víme, co tahle soutěž znamená, musíme v každém zápase hrát dobře, abychom postoupili. Ze zkušeností víme, že každý detail je důležitý. Čeká nás šest těžkých utkání,“ uvedl Emilio Butragueňo, ředitel klubu.

Program zápasů Plzně 19. září:

21:00 Plzeň - CSKA Moskva

2. října:

21:00 AS Řím - Plzeň

23. října:

21:00 Real Madrid - Plzeň,

7. listopadu:

21:00 Plzeň - Real Madrid

27. listopadu:

18:55 CSKA Moskva - Plzeň

12. prosince:

18:55 Plzeň - AS Řím

Toho potěšil i průběh losovacího ceremoniálu v Monaku, během kterého se zároveň vyhlašovali nejlepší hráči minulého ročníku Ligy mistrů. A Real měl na pódiu početné zastoupení. Nejlepším brankářem se stal Keylor Navas, obráncům vládl Sergio Ramos a záložníkům Luka Modrič, který zároveň převzal i cenu UEFA pro nejlepšího fotbalistu roku.

„Cítíme hrdost, když vidíme, jak Real dominuje anketám. Víme, že to bude těžké, ale těší nás, že se znovu můžeme pokusit obhájit titul. Věříme našim hráčům a uděláme všechno proto, aby měli fanoušci radost,“ citoval Butragueňa oficiální web Realu.

Zajímavé pro Plzeňské budou i dva souboje s AS Řím. Do Česka se vrátí reprezentační útočník Patrik Schick či jeho střelecký kolega Edin Džeko, který dříve působil v Teplicích. A proti Viktorii si v Lize mistrů už zahrál před pěti lety v barvách Manchesteru City.

Ředitel italského celku Francesco Totti míní, že předem není nic rozhodnuto. Byť právě Římané jsou společně s Realem největšími favority postupu do vyřazovacích bojů. „Na papíře se to může zdát jednoduché, ale loni také všichni mysleli, že skončíme třetí, a my nakonec všechny porazili,“ připomněl Totti uplynulou sezonu, kde AS postoupilo z prvního místa skupiny před Chelsea a Atléticem Madrid. „Je to těžká skupina, pro postup uděláme všechno,“ doplnil ještě Totti.

V podobném duchu hovořil i kapitán „žlutočervených“ Danielle De Rossi. „Tehdy jsme byli po losu odepsaní, nikdo nám nedával šanci, ale neskončilo to tak, jak se čekalo,“ upozornil pětatřicetiletý záložník. Právě loňská story AS může být pro Plzeň nebo CSKA Moskva inspirací. „Trenéři těchto klubů by si nás mohli vzít jako příklad,“ vzkázal De Rossi na dálku.

A skupina G je podle něj vyvážená. „Čeká nás jeden z nejlepších klubů světa, tým, jenž v posledních letech ukázal, že je jedním z nejlepších v historii našeho sportu,“ podotkl směrem k Realu. „A pak tam jsou dva další kluby, které lidé možná znají méně, ale určitě mohou přidělat problémy. Zápasy v Rusku a České republice může ovlivnit i počasí, záleží taky, jak vyjde rozlosování,“ vysvětlil De Rossi.

Třetím do party plzeňských soupeřů je moskevské CSKA, s kterým by Západočeši mohli sehrát vyrovnané zápasy. Totéž si však uvědomují i v Rusku. "Máme ve skupině dva extra silné týmy. Musíme nasbírat body proti Plzni, ani v dalších zápasech se ale nevzdáváme," řekl záložník Nikola Vlašič.

Trenér Viktor Gončarenko sílu českého mistra respektuje. "Hrál jsem proti Viktorii během angažmá v BATE Borisov, je to pořádně těžký soupeř. Nejdeme do toho s tím skončit na čtvrtém místě, minimálně si chceme zajistit Evropskou ligu," uvedl Gončarenko. Program základních skupin startuje 18. září, vzepře se Plzeň po vzoru AS papírovým předpokladům?

Los základních skupin Ligy mistrů 2018/19 Skupina A: Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Monako, Bruggy Skupina B: Barcelona, Tottenham, PSV Eindhoven, Inter Milán Skupina C: Paris St. Germain, Neapol, Liverpool, CZ Bělehrad Skupina D: Lokomotiv Moskva, Porto, Schalke, Galatasary Istanbul Skupina E: Bayern Mnichov, Benfica Lisabon, Ajax Amsterdam, AEK Atény Skupina F: Manchester City, Šachťar Doněck, Lyon, Hoffenheim Skupina G: Real Madrid, AS Řím, CSKA Moskva, Viktoria Plzeň Skupina H: Juventus Turín, Manchester United, Valencia, YB Bern

