Strach o ligu. Sestup hrozí hned pěti týmům, kdo boj o „přežití“ nezvládne?

Video se připravuje ... Fanoušky většinově zajímá, jestli urve titul Sparta nebo Slavia a zda Baník pronikne po letech do Evropy. Ale výživné (a zřejmě ještě víc) to bude dole. Ve Skupině o záchranu je těsno, třást se může pět týmů ze šesti. Poslední České Budějovice dělí od dvanáctého Jablonce šest bodů, každý zápas bude mít grády. Připomeňme, že nejhorší padá přímo do druhé ligy, na dva další čeká záludná baráž s druhým a třetím celkem F:NL. Deník Sport a web iSport.cz. nastínil výchozí pozici všech ohrožených. Bereme, že jedenáctým Bohemians sestup reálně nehrozí. Anketa Kdo přímo sestoupí z FORTUNA:LIGY? České Budějovice Zlín Karviná Pardubice někdo další

12. Jablonec 30 bodů Proč může sestoupit

Ze všech namočených má aktuálně nejhorší výsledky, o herní pohodě se vůbec nedá mluvit. Nevyhrál šestkrát v řadě, na jaře bral tři body jen dvakrát. Naposledy po hrubce brankáře Jana Hanuše jen remizoval s Mladou Boleslaví (1:1), předtím nezvládl další domácí duel se Zlínem (0:0). Klub opět prochází ekonomickou krizí, hráčům chodí výplaty velmi nepravidelně a se zpožděním. Budoucnost Jablonce je těžko čitelná, v příštích letech nejspíš bude mít navrch soused z Liberce. Proč se může zachránit

Protože má slušný náskok a kvalitní kádr. Nejlepší ze všech účastníků této skupiny. Když si projedete soupisku, řeknete si: Ten mančaft má být úplně jinde. Individuální kvalitou náleží Látalova squadra někam k šestému místu. Souček, Tekijaški, Hurtado, Vakho, Houska, Hanuš, Kratochvíl, Chramosta, Polidar, Martinec, Pleštil, Černák, Drchal, k tomu nestárnoucí Hübschman. Všechno zavedená ligová jména. Jen dohromady to nějak drhne. Rozdílový hráč: Jakub Martinec (26 let)

Univerzál mušketýrského vzhledu se vypracoval ve výraznou osobnost nejen mužstva, ale i celé ligy. Bývalý hráč Hradce Králové už je v Jablonci čtyři sezony, v té poslední byl vysunutý z obrany dopředu, vstřelil tři góly. Je nositelem bojovnosti, odhodlání. Vůdčí typ. Los: Karviná (doma), Bohemians (venku), Pardubice (d), Č. Budějovice (v), Zlín (d)

Posledních 5 zápasů: 0-2-3, 2 body, skóre 3:7

Vzájemné zápasy s konkurenty: Pardubice 0:0 a 2:1, Karviná 0:0 a 1:1, Zlín 1:1 a 0:0, Č. Budějovice 1:2 a 5:2. Tip Sportu: zachrání se bez baráže SESTŘIH: Jablonec - Mladá Boleslav 1:1. Hanušův kiks přinesl hostům bod Video se připravuje ...

13. Pardubice 28 bodů Proč může sestoupit

Proti Pardubicím „hraje“ aktuální výkonnost. Kováčův výběr vyhrál jediné z posledních deseti utkání, a to v Olomouci. Poslední dva duely má za nula, dostal se pod tlak pronásledovatelů. Nemůže absolutně nic podcenit. Varující je, že Hlavatý a spol. na jaře ani jednou! nezvítězili na svém stadionu. Poslední tříbodový triumf se datuje k 16. prosinci, kdy svalili Liberec. V tabulce domácích zápasů jsou Východočeši jasně nejhorší z celé soutěže (11 bodů). Proč se může zachránit

Třinácté místo po třiceti kolech znamená, že všechny tři celky, které mají v tabulce pod sebou, přivítají doma. Což by měla být výhoda, v případě Pardubic se to tak ovšem zatím v sezoně nejeví. Každopádně by se měli hráči cítit před svými fanoušky silnější, sebevědomější a s negativní sérií v pravý moment skoncovat. Navíc tříbodový polštář na barážovou příčku není zanedbatelný, dvě výhry by měly na odvrácení velkého problému stačit. Herní kvalitu na to mužstvo má. Rozdílový hráč: Michal Hlavatý (25)

Pardubice už přerostl, v létě půjde výš. Střední záložník s extra citem pro hru je pro kouče Radoslava Kováče nenahraditelnou personou. Rozdává přihrávky, rozjíždí útoky. Nicméně by měl přidat čísla. Jeden gól ze hry za devětadvacet startů? Strašně málo. Los: Zlín (d), Č. Budějovice (d), Jablonec (v), Karviná (d), Bohemians (v)

Posledních 5 zápasů: 1-2-2, 5 bodů, skóre 6:6

Vzájemné zápasy s konkurenty: Jablonec 0:0 a 1:2, Karviná 2:1 a 3:0, Zlín 1:1 a 0:1, Č. Budějovice 1:1 a 1:0. Tip Sportu: zachrání se bez baráže Spor o Kováče: kouč budoucnosti a opravdová trefa, nebo jen bublina? Video se připravuje ...

14. Karviná 25 bodů Proč může sestoupit

Jediný bodík dělí Slezany od Českých Budějovic, držících Černého Petra. Kouč Marek Bielan nemá lepší kádr než největší konkurenti, k tomu je v něm hodně cizinců bez vztahu k regionu. Nemusí si naplno uvědomovat, jaké dopady by měl další případný pád o patro níž. V týmu schází typický střelec, od zkušeného Martina Doležala očekávané góly nepřišly. Dva nejlepší střelci mají na svém kontě jen čtyři zásahy. Navíc Budínský i Akyniemi teď chodí do hry spíš z lavičky. Proč se může zachránit

Nástup energického kouče Bielana, povýšeného z béčka původně jako dočasné řešení, se ukazuje jako prozíravý tah. Karviná zpevnila obranu, hraje organizovaněji a přestala prohrávat. Hodně si pomohla před týdnem výhrou ve Zlíně. Trefil ji slovenský útočník Martin Regáli, který ukazuje zajímavý potenciál. Do obrany se vrací po trestu lídr Jaroslav Svozil. Dva stěžejní zápasy hraje doma. Možná rozhodne až ten závěrečný proti Jihočechům. Baráž bude úspěchem. Rozdílový hráč: Rajmund Mikuš (28)

Vrací se do hry po dlouhé zdravotní pauze a právě on může být zásadním elementem v rozsudkových bitvách. Slovenský šikula zvládl minule ve Zlíně na jaře poprvé kompletní porci minut, přihrál Regálimu na gól. V sezoně dal tři branky, byť naskočil jen do devíti duelů. Los: Jablonec (v), Zlín (d), Bohemians (v), Pardubice (v), Č. Budějovice (d)

Posledních 5 zápasů: 1-3-1, 6 bodů, skóre 5:5

Vzájemné zápasy s konkurenty: Jablonec 0:0 a 1:1, Pardubice 1:2 a 0:3, Zlín 4:1 a 1:0, Č. Budějovice 0:1 a 2:1. Tip Sportu: přímý sestup SESTŘIH: Zlín – Karviná 0:1. Regáliho samostatná akce posunula hosty na 14. místo Video se připravuje ...

15. Zlín 25 bodů Proč může sestoupit

O záchranu se Zlín třese v podstatě každý rok. Loni to zvládl o fous, na poslední chvíli přes baráž s Vyškovem. Na vyšší mety není klub nastavený. Zatím se mu vždy podařilo sezonu zachránit, ale jednou už to vyjít nemusí. Porážkou s Karvinou si přisoudil těžký los, začíná dvakrát venku. Tam se mu těžko vyhrává. Dokázal to jen jednou, na podzim v Pardubicích. Proč se může zachránit

Herní projev se pod Bronislavem Červenkou zlepšil, v zápasech dokáže tým držet se soupeři krok. Stabilizoval výkony i výsledky, nepropadává. Kádr je poměrně široký, marodka téměř prázdná. Kouč má v průběhu utkání kam sáhnout. S Jabloncem, Českými Budějovicemi ani s Jabloncem v sezoně Zlín ani jednou neprohrál. Posiluje ho také loňská zkušenost se zázračnou záchranou. Klíčový hráč: Stanislav Dostál (32)

To je ten, co před rokem zamkl bránu na deset západů a uchránil Zlínu nejvyšší soutěž. Zvládne to znovu? Na jaře udržel jen jednou nulu, pár gólů mu spadlo za záda vyloženě smolně. Los: Pardubice (v), Karviná (v), Č. Budějovice (d), Bohemians (d), Jablonec (v)

Posledních 5 zápasů: 1-2-2, 5 bodů, skóre 6:7

Vzájemné zápasy s konkurenty: Jablonec 1:1 a 0:0, Pardubice 1:0 a 1:1, Karviná 0:1 a 1:4, Č. Budějovice 1:1 a 2:2. Tip Sportu: půjde do baráže Slončík: Vrbův objev z bytovky u stadionu, který odmítá alibismus Video se připravuje ...