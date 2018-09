Jágr řádil v Krkonoších. Co mu zatajili před deseti lety?

Zatímco v polovině srpna lidé trpěli v nížinách tropickým vedrem, Jaromír Jágr si v klidu šlapal v nadmořské výšce kolem 1200 metrů na elektrokole. „Uff! Dneska už jsem najel kolem 345 kilometrů,“ vyhrkl před novináři Jágr, když z prudkého kopce přisvištěl na svítivě zeleném kole.

Nakonec prozradil, že si ze všech jen utahoval. A za celý den najel 50 až 60 kilometrů s drobnými zastávkami na občerstvení. Nebyl tak ani zmožený reklamním natáčením, jak u něj bývá zvykem.

„Na natáčení jsem dobrý tak do tří hodin. Jak se to přehoupne přes tenhle čas, tak dokážu být hodně nepříjemný. Teď jsem ale v pohodě. Asi to bylo tím elektrokolem. Když už jsem nemohl, tak jsem si to spustil a jelo to za mě samo,“ smál se Jágr, který v rámci propagace pro kampaň jezdil i na koloběžce.

„Koloběžka je trošičku náročnější. Ale na to abych se dostal do formy, je ideální. Kdybych ale chtěl zpátky do NHL, tak bych na ní musel odjet odsud až do Kladna. A na to teď nemám,“ šprýmoval šestačtyřicetiletý útočník a přemítal o tom, na čem všem už se v životě vezl.

„Vyrůstal jsem ještě za komunismu, takže toho bylo dost. Traktor, kombajn, vlak, autobus, letadlo, koloběžka a teď i poprvé i elektrokolo. Mně už se hodilo elektrokolo před deseti lety, ale tehdy jsem o něm ještě nevěděl. Asi mi to zatajili, že něco takového existuje,“ vtipkoval Jágr.

Na závěr natáčení sjel na kole z vrcholu Černé hory až dolů do Jánských lázní. „Dolů je to pohoda. Šlapat nahoru bych nechtěl,“ culil se Jágr.