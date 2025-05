ZIMÁK s Kondelíkem: Debaty o trenérech jsou úplně mimo. S kým na olympiádu?

Čeští hokejisté se vrátí domů s šestým místem, obhajoba loňského zlatého šampionátu nevyšla, Švédové si čtvrtfinále zkušeně pohlídali silou svého kádru z NHL. Podcast Zimák v živém vysílání po duelu s hosty Jáchymem Kondelíkem, jenž musel opustit výpravu se zlomenou rukou, a Zbyňkem Irglem probral české vystoupení v Herningu a Stockholmu od A do Z. Podíval se v předstihu i na jména pro únorovou olympiádu.

A protože se diváci Zimáku ptali i na případné řešení trenérského štábu, došlo i na to. Tady panovala shoda, že jakýkoli zásah do realizačního týmu by byl krokem mimo. Na druhou stranu není vyloučené, že na jiných místech se tohle téma může otevřít.

Řešilo se i brankářské téma, zda měl být Karel Vejmelka vystřídán dříve než po třetím gólu, nebo zda tým nepodcenil přípravu na čtvrtfinále v tom směru, že byl ve středu po příletu do Stockholmu pouze dobrovolný trénink. I s ohledem na to, jak dopadla vysoce favorizovaná Kanada, která senzačně vypadla s Dány. Ta se také stěhovala za svým soupeřem…

Žlutá nemoc, hasič Vladař a Červenka s podnosem. Trenéři museli experimentovat