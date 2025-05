Ve Slovanu se inspirujeme Slavií, přiznává Kmotrík. O Ewertonovi jsme uvažovali čtyřikrát

Jak generální ředitel hegemona slovenského fotbalu nahlíží na český fotbal?

„Hodně se v českém fotbale inspirujeme. Vnímáme, že je český fotbal před tím naším, a snažíme se dorovnat v co nejkratším možném čase vaše top mužstva. Ať už Spartu, Slavii nebo Plzeň. Dlouhodobě jsme se snažili prosadit na evropské scéně, což je u vás zvykem. Nemáte v Evropě jen jednoho zástupce, ale vícero. Z tohoto pohledu je vývoj českého fotbalu stále před naším. Ale zaplaťpánbůh se nám už taky daří. Nejdřív jsme byli v Evropské lize, pak jsme se v covidové době bohužel nekvalifikovali, ale potom jsme byli třikrát v Konferenční lize, což pro nás byly zkušenosti, na kterých jsme chtěli stavět. A loni se nám povedlo splnit dlouholetý sen – účast v Lize mistrů. Pořád se posouváme, ale stále cítím obrovské mezery a prostor na zlepšení velký. Nesmíme zaspat na vavřínech, neřekneme si, že je to už super. Díváme se dopředu.“

Nesvrbí vás někdy myšlenka vzájemné konfrontace, možná i společné soutěže, aby se ukázalo, zda byste proklouzli se Slovanem mezi českou top čtyřku?

„Mně osobně velmi, vždycky jsme se snažili najít cestu, jak ligy spojit nebo najít společnou cestu. Stále si myslím, že československá soutěž by mohla být ještě atraktivnější a silnější v rámci porovnání s Evropou. Zase na druhou stranu musíme chápat, že se v Čechách udělal obrovský progres. Vaše soutěž splňuje evropské standardy, z čehož vyplývá pravidelná účast v Evropě. A to je zrcadlo kvality české ligy. Na Slovensku se bohužel ještě máme co učit. Musíme se posouvat, doufám, že půjdeme stejným směrem. Hodně je to však závislé na finančních zdrojích, které jste ochotni do fotbalu nebo jakéhokoli jiného sportu investovat. Ekonomický základ v Čechách je mnohem silnější, stačí se podívat, kdo stojí za velkými kluby. Silné osobnosti ve vedení či majitelských strukturách. Bohužel to je realita.“

Sledujete to?

„Určitý přehled samozřejmě mám. Vnímám, že noví majitelé vstupují i do menších klubů. Zvedají atraktivitu, konkurenceschopnost. A to pomáhá celému fotbalu.