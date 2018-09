Plekanec byl u prohry Šafářové, která jí může utnout kariéru: Fandil naposled?

Plekanec to má z Montrealu do Quebeku 260 kilometrů, není divu, že vyrazil. Ostatně Lucii tu fandil i před rokem. „Je zábava, sledovat její duely,“ vyprávěl tehdy – to se ještě nevědělo, že rok poté bude už ostře sledován jako její partner.

Šafářová dřela dvě hodiny, ale na Tunisanku Onsu Jabeur nestačila (6:7, 6:3, 5:7). Přitom do turnaje, na kterém loni prošla do semifinále, byla Češka šestá nasazená. A v tiebreaku prvního setu vedla už 4:0, pak ale ztratila sedm míčů v řadě.

Letos to bylo pro největšího fanouška spíš smutné pokoukání, šlo totiž o Tomášovu poslední možnost vidět naživo zápas Lucie. Ta vynechává asijské turnaje, a pokud bude ještě koncem roku hrát, pak leda v Evropě. V tu dobu už poběží NHL, v ní Tomáš dost možná povede Canadiens jako kapitán. A v hledišti třeba bude pro změnu ona, zamilovaná (bývalá) tenistka…

„Nevím, jestli budu pokračovat. Rozhodnu se podle zdraví i podle své pozice v žebříčku,“ řekla Šafářová. V něm je 91. a ještě klesne – konec se tedy přiblížil. Nutnost hrát kvalifikace velkých turnajů ji od pokračování spíš odradí.