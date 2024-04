Patrick Söllinger z Rakouska si vzal do parády Jakuba Rychlovského • Pavel Mazáč / Sport

Příprava na blížící se mistrovství světa pokračuje další fází. Čeští hokejisté rozjíždí dvojzápas se Slovenskem. V Trenčíně výběr kouče Radima Rulíka proti týmu s řadou „krajánků“ z Tipsport extraligy nasadí nové hráče, které doplnili národní tým. Reprezentační dres by měl po čase opět obléknout Jakub Vrána. Do akce by se poprvé za seniory mohli dostat útočník Ondřej Kaše a obránce David Špaček. ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.