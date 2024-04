Hantuchová se má starat o tenistky, ale... Nečekaná kritika!

Bývalá slovenská tenistka Daniela Hantuchová (41) už sice sama pověsila raketu na hřebík, ale u milovaného sportu stále zůstává. Tenisové zápasy často komentuje a aktuálně má na turnaji v Madridu velmi důležitý úkol. Přišla ale s nečekanou kritikou!

Hantuchová se má na akci Masters ve Španělsku starat o tenistky a jejich vztahy s organizátory a médii. „Bylo to spontánně. Velmi dobře se znám s Gerardem Tsobanianem, jedním z hlavních organizátorů tohoto turnaje. Dal mi kartu na můj poslední turnaj, který jsem ještě měla odehrát, když už jsem měla zlomené žebro,“ popsala Slovenka v rozhovoru pro slovenský Forbes způsob, jakým se celý nápad zrodil.

„Minulý rok jsme se náhodně setkali a povídali jsme si o tom, že ženská část tohoto turnaje je viditelně na nižší úrovni než ta mužská. Fanoušci rádi přijdou na domácí favority, ale zaujmout tenisem jako takovým má Madrid problém. Už v tom prvním rozhovoru se mě ptal, co si myslím, že by mohlo být lepší,“ prozradila Daniela, která se nyní bude snažit zůročit kombinaci toho, co se naučila nejen na kurtu, ale i v televizi.

Když přišla řeč na srovnání, kolik se toho změnilo od doby, kdy byla Hantuchová sama aktivní tenistkou, aktuální hráčky moc nešetřila. „Někdy si myslím, že už je to i trochu moc. Hráčky mají celé týmy, podobně jako Formule 1. Každá má svého fyzioterapeuta, kondičního trenéra, výživového poradce… Na jedné straně je to úžasně profesionální, ale hráčky to pak trochu zbytečně hýčká,“ míní Daniela.

„Na to, jak vysoké odměny dnes dostávají za výhry a jaký špičkový servis na turnajích mají, jsou někdy i poněkud nevděčné. Často si stěžují například na jídlo. Tehdy jen se smíchem konstatuji, že by měly vidět, co jsme na turnajích jedly my…,“ pravila půvabná Slovenka, která zastává názor, že není dobré ventilovat hněv na sociálních sítích.

Šarapovová ani nezdravila, ale...

„To se stalo například loni v Mexiku ve finále WTA. Je pravda, že to bylo na poslední chvíli a dvorec byl v hrozném stavu, chápu tu frustraci, ale hráčkám vždy zdůrazňuji, aby to nevynášely ven. Často si totiž neuvědomují, že frustrovanými statusy a komentáři poškozují i ​​samy sebe a odrazují například sponzory, přitom chtějí stále více peněz za výhry. Jasně, je-li něco špatného, ​​jděte do kanceláře organizátora, nadávejte si, ale nechte to za zavřenými dveřmi. To je normální,“ myslí si Hantuchová, která odhalila překvapivý přístup ruské tenistky Marii Šarapovové.

„Často si neuvědomují ani to, jak velký vliv na jejich příjem mají sponzorská setkání, že právě to je ten čas, kdy by se měly snažit co nejlépe odprezentovat. Někdy stačí jedna káva, milé posezení a sponzor hned podepíše smlouvu na dalších pět let. V tomhle byla mega dobrá Šarapovová. Běžně nepozdravila nikoho, ale jakmile přišli sponzoři, měli z ní pocit, že je naprosto okouzlující. Opravdu se uměla prodat,“ zavzpomínala Daniela.