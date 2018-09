Kristýna Plíšková opráší řidičák a Karolíně se vysměje: Ségra, půjčíš mi porsche?

Jaká jste řidička?

„Já si teď dala takovou delší pauzu od řízení, asi přes rok, tak si to dovedete představit. (smích) Budu se do toho muset zase nějak ponořit.“

Jak to tedy řešíte s dopravou?

„Vozí mě přítel, rodiče, trenéři. A když to nejde, uber nebo taxi – to jsou moji nejlepší kámoši!“

Zažila jste coby řidička nějakou vypjatou situaci?

„Parkování! Sice mi tam všechno pípá, ale furt jsem si myslela, že mám spoustu místa. No a pak to odnesl květináč...“

Hecovaly jste se s Karolínou, která bude mít řidičák dřív?

„Ségra ho, bohužel, ještě nemá, tam to vidím hodně v nedohlednu... Třeba v Americe jsme si chtěly vyrazit a ani jedna neřídíme. Já sice řidičák fyzicky mám, takže ona na mě: A fakt bys to nezvládla? Vždyť je to kousek a jenom rovně! Říkám: Hele asi ne...“

Vysmála jste se jí, že vy papíry máte?

„Tak vzhledem k tomu, že moc neřídím, tak úplně ne. Ale až začnu řídit, tak se jí budu smát hodně!“

Čerstvě jste vyfasovala další sponzorské auto. Kolikáté už?

„Asi tak patnácté.“

Máte na ně už předem nějaké požadavky?

„Základ je automat, musí být vysoké, protože jsem vysoká, černá barva mi vyhovuje, protože nechci být úplně středem pozornosti.“

Tak proto máte na dveřích velký nápis »partner Kristýny Plíškové«...

„Já vím. (smích) Doufám, že když třeba budu někde blbě parkovat, tak nedostanu pokutu.“

Už jste byla obětí nadávek a troubení?

„Asi dvakrát mě někdo vytroubil a příjemné mi to nebylo.“

Vaše reakce?

„No byl tam nějakej prostředníček...“ (smích)

Máte nějaké vysněné auto?

„Mě ta auta nějak nelákají. Porsche? Jaguar? Pro mě je důležité, že jede, pořád je to jen dopravní prostředek.“

Vidíte, a Karolína má doma z turnaje ve Stuttgartu už tři porsche.

„A neví, co s nimi...“

Půjčí vám je?

„Jó, až opráším to řízení, tak mi ho asi půjčí. Je to taková hezká hračička na léto. Jí by slušelo, ale myslím, že to ještě pár let potrvá, než si řidičák zařídí...“