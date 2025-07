Kdo a proč chce Dioufa: West Ham i Palace mají problém, zájem je i z Itálie

Stav: Zřejmě nejdůvěryhodnější italský insider Gianluca di Marzio přidal Atalantu na seznam aktuálních zájemců. Nabídka do Edenu ještě nedorazila.

Proč: Klub vstupuje do nové éry, dlouholetého kouče Giana Piera Gasperiniho nahradil Ivan Jurič, bývalý kouč Davida Zimy v Turíně. Klub prochází mohutnou přestavbou a hráči jako Diouf perfektně sedí do jeho strategie práce s mladými talenty. Momentálně se pozice na levé straně uvolnila po odchodu Mattea Ruggeriho do Atlétika Madrid. Atalanta v minulé sezoně patřila k nejčastěji centrujícím celkům v Evropě, Senegalcův profil jí sedí i z tohoto pohledu.

Finance: Ačkoliv italský celek v tomto přestupovém období nakoupil za 45 milionů eur, stále nemůže nijak výrazně přestřelit rozdíl mezi náklady a prodeji. Prakticky žádnou sezonu nezůstává v minusu. Pokud by Slavia pustila Dioufa za spekulovanou cenu 23-24 milionů eur, zařadil by se do pětice nejdražších nákupů klubu a šlo by tak o nezvykle riskantní nákup. Jako jediný ze zájemců zároveň Atalanta nabízí vidinu Ligy mistrů.