Vladař o konci v Calgary i rychlém podpisu s Philadelphií: Dávala mi největší smysl

V NHL začínal v Bostonu, po čtyřech sezonách v Calgary změní dres. Daniel Vladař přesídlí o čtyři tisíce kilometrů dál, zpátky na východ kontinentu. „Z hokejového hlediska mi Philadelphia dává největší smysl. Od začátku musím ukázat, že si tam jdu pro to být jednička,“ uvědomuje si 27letý rodák z Prahy.

Co jste zrovna dělal, když jste dotáhli smlouvu s Flyers?

„U nás na terase. Už ráno jsem mluvil s agentem, který se chudák asi moc nevyspal. Potom jsme doma grilovali. Pozval jsem nejbližší rodinu, přijel taky Martin Podlešák (jeho český zástupce). Zastihlo nás to, zrovna když jsem házel steaky na gril. Do toho volal agent a během dvaceti vteřin bylo hotovo. Bylo to fakt rychlé. V šest večer našeho času se otevřel trh a v 18:03 jsem měl smlouvu.“

Asi jste tušil dopředu, že něco přijde. Zůstával jste v klidu?

„Bylo to poprvé, kdy jsem byl vlastně nezaměstnaný. I proto jsem měl strašnou chuť jet na mistrovství světa. Doba čekání se mi tím trošku zkrátila. Když jsem po šampionátu měl volno, přemýšlel jsem nad tím víc, než teď. Čtvrtý týden trénuju, nebylo tolik času o něčem přemítat. Věděl jsem, že nic neovlivním a věřil, že agenti odvedou co nejlepší práci, což určitě odvedli.“

V jakém rozpoložení vás zpráva o zájmu Philadelphie zastihla?

„Tím, že člověk nemůže mluvit s týmy, do poslední chvíle jsem nevěděl, kam bych měl směřovat. V den podpisu už jsem zhruba věděl, jaké týmy mají zájem.