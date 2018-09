Daň za zdravotní problémy a bulimii Koukalové: Krize ve vztahu kvůli lhaní!

Koukalová kromě mnoha osobních sporů řeší v knize i problémy s příjmem potravy, které ji roky trápily. Své zdravotní trápení tajila i před Koukalem. A to od počátku jejich vztahu!

„Nejdřív jsem si jako klasický chlap nedovedl vůbec představit, co to znamená a obnáší. Občas zvrací, OK, trochu si asi vymýšlí, přehrává, chce být litovaná. Já jsem se taky někdy před zápasem potřeboval z nervozity vyzvracet. Ale pak jsme si víc a víc povídali, pronikal jsem do toho…. Později se ukázalo, že mi zdaleka neřekla všechno,“ prozradil Koukal v týdeníku Květy.

Na svou manželku se následně naštval, když psala autobiografii. „Až když diktovala knížku, vyšly i přede mnou najevo další věci. A já byl uraženej, došlo mi, že mi lhala i mezitím,“ vyprávěl Koukal. Několikrát se pohádali, ale o rozchodu neuvažovali.

„Krize byly, ale zvládli jsme to. Mám pocit, že jí musím pomoct, nikdo jiný ji z toho nevytáhne,“ dodal bývalý biatlonista a potvrdil, že jim kniha Jiná sype peníze. „Momentálně na té knize vyděláváme, ale s vidinou zisku to Gábina nepsala, to je nesmysl,“ dušuje se Koukal.