MS ve fotbale klubů 2025: program, výsledky, kde sledovat živě?

Program MS ve fotbale klubů 2025 a TV vysílání

Termín Zápas Sk. Televize 15.06. 02:00 Al Ahly - Inter Miami A Nova Sport 3 15.06. 18:00 Bayern - Auckland City C Nova Sport 3 15.06. 21:00 PSG - Atlético Madrid B Oneplay Sport 1 16.06. 00:00 Palmeiras - FC Porto A Oneplay Sport 1 16.06. 04:00 Botafogo RJ - Seattle Sounders B Nova Sport 6 16.06. 21:00 Chelsea - Los Angeles FC D Oneplay Sport 1 17.06. 00:00 Boca Juniors - Benfica C Oneplay Sport 1 17.06. 03:00 Flamengo - Esperance Tunis D Oneplay Sport 1 17.06. 18:00 Fluminense - Dortmund F Oneplay Sport 1 17.06. 21:00 River Plate - Urawa E Nova Sport 6 18.06. 00:00 Ulsan HD - Mamelodi F Oneplay Sport 1 18.06. 03:00 Monterrey - Inter Milán E Oneplay Sport 1 18.06. 18:00 Manchester City - Wydad G Nova Sport 3 18.06. 21:00 Real Madrid - Al Hilal H Oneplay Sport 1 19.06. 00:00 Pachuca - Salcburk H Nova Sport 3 19.06. 03:00 Al-Ain - Juventus G Oneplay Sport 1 2. kolo 19.06. 18:00 Palmeiras - Al Ahly A Oneplay Sport 1 19.06. 21:00 Inter Miami - FC Porto A Nova Sport 6 20.06. 00:00 Seattle Sounders - Atl. Madrid B Oneplay Sport 1 20.06. 03:00 PSG - Botafogo RJ B Oneplay Sport 1 20.06. 18:00 Benfica - Auckland City C Nova Sport 3 20.06. 20:00 Flamengo - Chelsea D Oneplay Sport 1 21.06. 00:00 Los Angeles FC - Esperance Tunis D Nova Sport 6 21.06. 03:00 Bayern - Boca Juniors C Oneplay Sport 1 21.06. 18:00 Mamelodi - Dortmund F Nova Sport 6 21.06. 21:00 Inter - Urawa E Oneplay Sport 1 22.06. 00:00 Fluminense - Ulsan HD F Oneplay Sport 1 22.06. 03:00 River Plate - Monterrey E Oneplay Sport 1 22.06. 18:00 Juventus - Wydad G Nova Sport 3 22.06. 21:00 Real Madrid - Pachuca H Oneplay Sport 1 23.06. 00:00 Salcburk - Al Hilal H Nova Sport 3 23.06. 03:00 Manchester City - Al-Ain G Oneplay Sport 1 3. kolo 23.06. 21:00 Atlético Madrid - Botafogo RJ B Nova Sport 6 23.06. 21:00 Seattle Sounders - PSG B Oneplay Sport 1 24.06. 03:00 FC Porto - Al Ahly A Oneplay Sport 1 24.06. 03:00 Inter Miami - Palmeiras A Oneplay Sport 1 24.06. 21:00 Auckland City - Boca Juniors C Nova Sport 3 24.06. 21:00 Benfica - Bayern C Oneplay Sport 1 25.06. 03:00 Esperance Tunis - Chelsea D Oneplay Sport 1 25.06. 03:00 Los Angeles FC - Flamengo D Nova Sport 6 25.06. 21:00 Dortmund - Ulsan HD F Oneplay Sport 1 25.06. 21:00 Mamelodi - Fluminense F Nova Sport 6 26.06. 03:00 Inter - River Plate E Oneplay Sport 1 26.06. 03:00 Urawa - Monterrey E Nova Sport 3 26.06. 21:00 Juventus - Manchester City G Oneplay Sport 1 26.06. 21:00 Wydad - Al-Ain G Nova Sport 6 27.06. 03:00 Al Hilal - Pachuca H Nova Sport 6 27.06. 03:00 Salzburg - Real Madrid H Oneplay Sport 1 PAVOUK PLAY OFF 28. 06., 18:00 1A vs. 2B Osmifinále Nova Sport 3 28. 06., 22:00 1C vs. 2D Osmifinále Oneplay Sport 1 29. 06., 18:00 1B vs. 2A Osmifinále Nova Sport 6 29. 06., 22:00 1D vs. 2C Osmifinále Oneplay Sport 1 30. 06., 21:00 1E vs. 2F Osmifinále Oneplay Sport 1 01. 07., 03:00 1G vs. 2H Osmifinále Oneplay Sport 1 01. 07., 21:00 1H vs. 2G Osmifinále Oneplay Sport 1 02. 07., 03:00 1F vs. 2E Osmifinále Nova Sport 3 04. 07., 21:00 Čtvrtfinále Oneplay Sport 1 05. 07., 03:00 Čtvrtfinále Oneplay Sport 1 05. 07., 18:00 Čtvrtfinále Oneplay Sport 1 05. 07., 22:00 Čtvrtfinále Nova Sport 6 08. 07., 21:00 Semifinále Oneplay Sport 1 09. 07., 21:00 Semifinále Nova Sport 3 13. 07., 21:00 Finále Oneplay Sport 1

Skupiny MS ve fotbale klubů 2025

Týmy pro MS ve fotbale klubů rozdělil los do osmi skupin po čtyřech. Polovina z nich si účast zajistila triumfem v nejvyšší kontinentální soutěži v jedné z předchozích čtyř sezon (Liga mistrů UEFA, Liga mistrů AFC, Liga mistrů CAF, Pohár mistrů CONCACAF či Pohár osvoboditelů). Ostatní kluby se kvalifikovaly na základě pořadí v žebříčku. USA jako pořadatelská země měly jedno místo k dispozici, čehož využil Inter Miami.

Skupina A Palmeiras (Brazílie), Porto (Portugalsko), Al Ahli (Egypt), Inter Miami (USA). Skupina B PSG (Francie), Atlético Madrid (Španělsko), Botafogo (Brazílie), Seattle Sounders (USA). Skupina C Bayern Mnichov (Německo), Auckland City (Nový Zéland), Boca Juniors (Argentina), Benfica (Portugalsko). Skupina D Flamengo (Brazílie), Espérance Sportive de Tunis (Tunisko), Chelsea (Anglie), Los Angeles FC (Mexiko). Skupina E River Plate (Argentina), Urawa Red Diamonds (Japonsko), Monterrey (Mexiko), Inter Milán (Itálie). Skupina F Fluminense (Brazílie), Borussia Dortmund (Německo), Ulsan HD (Korejská republika), Mamelodi Sundowns (Jihoafrická republika). Skupina G Manchester City (Anglie), Wydad AC (Maroko), Al Ain (SAE), Juventus (Itálie). Skupina H Real Madrid (Španělsko), Al Hilál (Saúdská Arábie), Pachuca (Mexiko), Salzburg (Rakousko).

Kde sledovat MS ve fotbale klubů 2025 živě?

O přenosy z mistrovství světa ve fotbale klubů 2025 se exkluzivně postará Nova Sport a stanice Oneplay. Tyto stanice si můžete společně pořídit u Oneplay v balíčku Extra Sport za 499 Kč.

Herní systém a postupový klíč MS ve fotbale klubů 2025

Ve skupinách se hraje systémem každý s každým (jeden vzájemný zápas). Z každé skupiny postupují dva nejlepší týmy. Pro nasazení do play off pak platí tzv. křížové pravidlo. Play off se hraje na jeden zápas. Duel o třetí místo se nehraje.

Křížové pravidlo:

1A vs. 2B

1B vs. 2A

1C vs. 2D

1D vs. 2C

1E vs. 2F

1F vs. 2E

1G vs. 2H

1H vs. 2G

Co rozhoduje o pořadí ve skupině v případě rovnosti bodů:

Lepší vzájemný zápas

Lepší skóre ve vzájemném utkání

Vyšší počet vstřelených gólů ve vzájemném zápase

Celkové skóre

Celkově vyšší počet branek

Počet žlutých, případně červených karet

Los

Vítězové MS ve fotbale klubů od roku 2000