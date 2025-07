Děsivá smrt fotbalisty Joty (†28): Pohřeb krátce po tragédii

Ve čtvrtek obletěla svět smutná zpráva o tragickém úmrtí portugalského fotbalového reprezentanta a hvězdy Liverpoolu Dioga Joty, který zahynul při incidentu na cestě u španělského města Zamora. Spolu s reprezentačním parťákam Cristiana Ronalda (40) zemřel i Jotův bratr André.

Těla zesnulých bratrů byla údajně už ve čtvrtek večer přepravena do jejich rodné země. V pátek v osm ráno se sešli Diogovi nejbližší na neformálním setkání před pohřbem, který by měl proběhnout v sobotu dopoledne.

Hrůzná událost se odehrála ve čtvrtek půl hodiny po půlnoci. Podle dosavadních informací Diogo a jeho bratr André jeli v Lamborghini Huracán, kterému při předjíždění jiného auta prasklo kolo. Luxusní vůz pak sjel z cesty, převrátil se a začal hořet. Na místo vyjeli záchranáři, ale bratrům už nebylo pomoci. Podle webu Daily mail policie v tuto chvíli neví, kdo v osudnou chvíli seděl za volantem.

Španělský vládní úředník Angel Blanco řekl, že sourozenci zemřeli na místě. Ve čtvrtek v odpoledních hodinách pak byly spatřeny pohřební vozy, které těla Dioga a jeho bratra převezli do pohřebního ústavu ve španělském městě Puebla de Sanabria. Na místě byl vyfotografován Jotův agent Jorge Mendes, který do budovy vcházel po boku Dieogovy matky.

„Ztratili jsme dva skvělé lidi. Diogo je příkladem jako člověk, manžel, syn, profesionál. Stále tomu nemůžu uvěřit, je to velmi těžké,“ řekl Mendes novinářům se slzami v očích. Později pohřební vozy odjely do Gondomaru. Páteční akce se koná jen půl hodiny od Jotova rodného města Porto. Tam si přitom před pouhými dvěma týdny vzal za ženu svou lásku Rute Cardosovou, která stála po jeho boku od 16 let a společně měli tři malé děti. Tehdy ještě nikdo netušil, že Diogo zažívá poslední dny svého života...