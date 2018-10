Američanka popsala, jak ji Ronaldo znásilnil: Šli jsme do vířivky, pak se sesypal

Bylo mu čtyřiadvacet let a zářil v dresu Manchesteru United. Ještě než v červnu roku 2009 přestoupil Cristiano Ronaldo do Realu Madrid za tehdy rekordní částku 2,5 miliardy korun, vyrazil si zařádit do své tehdy oblíbené destinace Las Vegas. V nočních klubech si užíval nočního života a věnoval dívkám.

Jednou ze slečen, která se s portugalským fotbalistou zapletla, byla o rok starší Američanka Kathryn Mayorgaová. S Ronaldem tancovala a popíjela v nočním klubu. Dokonce je zachytil i paparazzi fotograf. Následně se přesunuli do fotbalistova hotelu, kde chtěl útočník po dívce sex, ale ona odmítla. "Chtěl mě vzít do vířivky, ale neměla jsem plavky. Nabízel mi, že mi pujčí své oblečení. Pak po mě vyžadoval sex, ale odmítala jsem to."

Když ho Kathryn políbila jako poděkování za to, že ji nechá, vyložil si to Ronaldo zřejmě úplně jinak a násilím Mayorgaovou odvlekl do ložnice. Dívka neustále opakovala, že sex nechce. Přesto s ní měl Ronaldo anální sex. Po aktu se podle oběti sesypal.

„Zeptal se mě, jestli mám bolesti. Přitom šel na kolena a řekl, že z 99 procent je dobrý chlap a neví, co je s tím jedním procentem,“ popisovala momenty po údajném znásilnění Mayorgaová. Hned druhý den se Američanka vydala na policii, kde nahlásila, že byla znásilněna.

Jméno pachatele ale neprozradila. Pouze uvedla, že jde o profesionálního sportovce. Na radu svého právníka jméno tajila a Ronaldo za mlčení dívce vyplatil 375 000 dolarů (8,3 milionu korun). Po devíti letech se však Mayorgaová rozhodla prolomit mlčení.

Přestože dostala značný finanční obnos, život se jí zhoršil. Podle svých slov po události docházela na terapii a v prvním roce také pila hodně alkoholu. Podle posudku psychiatra dodnes trpí depresí. Nyní se případem zřejmě bude zabývat americký civilní soud. Pětinásobný vítěz ankety o nejlepšího fotbalistu světa a čtyřnásobný otec Ronaldo popírá, že ženu znásilnil, sex s ním prý měla dobrovolně.