Dcera zmizelého kustoda Slavie Českého promluvila: Detaily z dopisu na rozloučenou

Už několik týdnů mistrovský tým z Edenu trne. Počátkem minulého měsíce bylo vyhlášeno pátřání po slávistickém kustodovi Milanu Českém (57), který odešel z domova a nikdo z okolí o něm nemá žádné zprávy. Co ho k činu mohlo dohnat teď nastínila jeho dcera...

Dcera Českého sdílela na sociálních sítích video, kde osvětlila celou situaci a poprosila lidi, aby kontaktovali policii v případě, že budou mít jakékoliv informace nebo jejího tatínka někde zahlédnou. Sami strážci zákona se kustoda Slavie snaží najít už déle než měsíc.

Ještě před několika týdny přitom zažíval naprostou euforii, když se svým týmem slavil mistrovský titul a usmíval se od ucha k uchu. Nic tehdy nenasvědčovalo tomu, že se zakrátko bude prát s myšlenkami, které ho doženou až k odchodu z domova. Co se mezitím přihodilo?

„Nevím. Nevím proč,“ krčila rameny dcera. „Nevím, proč nám nechal dopis, že nás má rád, že nám pošle peníze. Měla jsem ho ráda i přes jeho chyby, které udělal. Ale je to furt můj táta a mám ho ráda. Nikdy bych nikomu nepřála to, co se děje mně a mé mámě,“ povzdychla si.

Zároveň přiznala, že v prostředí domova na ni celá situace doléhá a radostné chvíle jí přináší jenom momenty, kdy je obklopena přáteli.