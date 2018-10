Malý penis a strašný sex! Bývalky promluvily o údajném sexuálním násilníkovi Ronaldovi

Za rámeček si jejich tvrzení rozhodně nedá. Ronaldo chce být sexsymbol, ale v sexu je prý tragický. „Zatímco většina žen má ráda dobře vybavené muže, na něho byl směšný pohled. Říkala jsem si: Panebože, ať už to mám za sebou. A bála jsem se, jak dlouho to bude trvat. Krátce, dostala jsem za chvíli odpověď,“ uvedla britská modelka Jasmine Lennard, která vzpomínala na deset let starý zážitek se současnou hvězdou Juventusu Turín.

O sexu s Ronaldem promluvila i bývalá milenka fotbalisty Maria Balotelliho, krásná Raffaella Fico. „Mario je mnohem lepší. Sex s ním je jako tajfun.“

A Cristiano neokouzlil ani italskou modelku a herečku Elice De Panicis Agnelli. „Dal mi své číslo a poslala jsem mu zprávu. Skvěle jsme se spolu bavili a bylo to fajn přátelství, ale nic výjimečného,“ řekla blonďatá diva a napráskala na Ronalda jeho tajemství. „Používá vycpávku, aby jeho penis vypadal větší,“ prohlásila De Panicis.