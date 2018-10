Aféra v ložnici! Komunistický prezident Svoboda lákal do postele gymnastku Bosákovou

Generál a prezident Ludvík Svoboda působil dojmem milého starého pána, ale zřejmě to byl i pořádný proutník • koláž iSport.cz

Mátl vzhledem. Generál a prezident Ludvík Svoboda působil dojmem milého starého pána, ale zřejmě to byl i pořádný proutník. Vždyť jako hlava státu pozval do svého sídla na Pražském hradě slavnou gymnastku Evu Bosákovou a vlákal ji až do ložnice.