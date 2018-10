Bijec Vémola na Hradě zazářil! Fotku chtěl Štěpánek, předčil i politiky

Král českého MMA na Hradě zazářil! V neděli se stal Karlos Vémola jedním z hostů slavnostní recepce pořádané u příležitosti státního svátku České republiky a byl možná největším terčem zájmů ostatních pozvaných.

Pro snímek s „Terminátorem“ si přišel například i oceněný tenista Radek Štěpánek. „Řekl mi, že mi fandí a začal boxovat,“ komentoval setkání se slavným českým tenistou, který nedávno ukončil kariéru před zaplněnou O 2 Arenou, Vémola.

„Myslel jsem si, že na Hradě nezapadnu, ale ani by mě nenapadlo, kolik lidí se se mnou bude chtít vyfotit,“ sdělil nadšeně bojovník. „Z toho jsem měl opravdu radost, jak mě lidé poznávali. Neskutečné! Fotili se se mnou víc jak s politiky. Z toho mám ohromnou radost. MMA nabírá obrovsky na obrátkách.“

Vyfotit si nejslavnějšího bijce přišel například i generál ve výslužbě a bývalý ministr obrany Vlastimil Picek. Před objektivy fotoaparátů se ale v neděli šampion hlavní české MMA organizace XFN setkal například s premiérem Andrejem Babišem, bývalým prezidentem Václavem Klausem nebo i čerstvými laureáty Medailí Za zásluhy, hercem Jiřím Krampolem a zpěvákem Michalem Davidem.

Vémola dorazil na Hrad v perfektně padnoucím tmavém obleku v doprovodu své krásné přítelkyně ze Slovenska Lely Ceterové v tmavě modrých šatech. A oba byli ozdobou večera.

O dění na slavnostní recepci informoval nejpopulárnější český zápasník své fanoušky na sociálních sítích, kde jim například poslal vzkaz: „Pánové, kdo by to byl řek‘, že díky MMA budeme takhle pařit na Hradě!“

Karlos Vémola z Hradu: Kdo by to řekl, že díky MMA tady budeme pařit

V sídle české státnosti natočil Vémola i pravidelné motivační video, které zakončil slovy: „Buďme hrdí na to, že jsme Češi. Kdykoliv jsem byl v zahraničí, tak jsem nikdy nezapomněl, odkud pocházím… Jestli příštích sto let půjde tak, jako jsme to dělali doteď, budou mít naše děti opravdu skvělou budoucnost.“

Vémola se stal skutečně fenoménem a jeho sláva stále stoupá a s ní i popularita MMA. Sportu, který dlouho bojoval o uznání.

Příští zápas čeká Karlose Vémolu na akci XFN 14 v Bratislavě. Soupeřem mu bude nebezpečný Francouz Moise Rimbon.

