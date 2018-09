Co neřekl Vémola u Šípa: Rodinné tajemství i fanoušek, který na mě šetřil

Jeho popularita stále stoupá. To je znát nejen ze sociálních sítí, kde počty sledujících Karlose Vémoly velmi rychle rostou, ale i z toho, že je zván do mnoha pořadů. Naposledy byl hostem show Všechnopárty, kde nadchl diváky svým smyslem pro humor.

Z českého Terminátora se zkrátka stává celebrita a čím dál častěji jej oslovují podporovatelé. „Fanoušci si často ani neuvědomují, že oni jsou motivací pro mě,“ prozrazuje Vémola.

Jeden z nich jej dokonce nedávno požádal o trénink za třicet tisíc. „Přišel mladej kluk, asi jednadvacet let. Tak jsem se ptal, jestli podniká, nebo má bohaté rodiče. Protože třicet tisíc za trénink není úplně málo. On povídá ‚Ne ne, já pracuji ve skladě a celý rok jsem šetřil, abych se s vámi mohl setkat,‘“ vypráví hrdina českého MMA neuvěřitelný příběh.

Vémola v pořadu Fight! navíc tvrdí, že nemá pro MMA talent. Vše je prý o veliké dřině.

„Na to co dělám, nemám talent. Mám to vydřený,“ říká Terminátor. „Celý život tvrdím, že tvrdá práce porazí talent, když talent netrénuje tvrdě.“

Došlo také na rodinné tajemství, o kterém slavný bijec doposud nikdy veřejně nemluvil. „Dcera není moje. Nikdy jsem nedělal mezi dětmi rozdíl, jestli jedno je nebo není moje,“ svěřil se Vémola.

Naživo budete moci vidět českého Terminátora už 6. října v Plzni. Bude totiž hostem galavečera XFN 12.

