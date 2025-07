Boj o NHL č. 2? Pardubický bek podle kanadského insidera opět pomýšlí na zámoří

S informací o Hájkově možném návratu za oceán přišel na sociální síti X novinář Jeff Marek. „Když uvážíme, jak je na tom trh z pohledu obránců, jménem ke sledování je bývalý obránce New York Rangers Libor Hájek, který se chce vrátit do NHL. Možná ne v první vlně podpisů, ale později. Měl dobré poslední dvě sezony v české lize i na mistrovství,“ rozproudil debaty kanadský expert.

Libor Hájek strávil v severní Americe osm sezon, když nejprve nastupoval v juniorské WHL a pak bojoval o místo v NHL. Do ligy šel jako číslo 37 draftu, ve druhém kole před devíti lety na něj ukázala Tampa. Starty v nejlepší lize ale sbíral Hájek jen po výměně v New York Rangers. Za ně odehrál 110 zápasů základní části, do play off nenaskočil. Nejúspěšnější ročník prožil odchovanec Komety Brno před pěti lety, kdy zasáhl do 44 utkání a zapsal čtyři kanadské body.

Jenže role českého beka u Rangers postupně upadala a po vypršení smlouvy přišla jen dohoda na farmě Pittsburghu. Odtud uprostřed rozeběhnuté soutěže zamířil Hájek do Dynama. „Chvíli jsem hrál, chvíli ne. Byla to štace, na kterou určitě budu vzpomínat. Samozřejmě, že kdybych toho odehrál víc, bylo by to ještě lepší. Přesto mám 110 zápasů za Rangers, není se za co stydět,“ vyprávěl Hájek pro deník Sport nedlouho před návratem do Česka.

Nyní je možné, že by mohl nabrat opačný směr. Hájek na první pohled nezaujme ofenzivními čísly, v uplynulé sezoně bral jen 10 bodů ve 47 zápasech. V play off ovšem dokázal, jak s důležitými zápasy stoupají jeho výkony. Dynamu dodal klid, jistotu a správné rozhodování. Se sumou +12 ve statistice plus/mínus byl nejlepší napříč všemi týmy ve vyřazovacích bojích. Vyrovnal se mu pouze Rhett Holland z mistrovské Komety Brno.

Kvůli jistým výkonům Hájek dobře zapadl také do národního týmu pod vedením Radima Rulíka. Od loňského roku má v životopise titul mistra světa, asistencí se podílel na zlatý gól Davida Pastrňáka ve finále. Letos zasáhl na šampionátu do všech českých duelů a bodoval jednou.

O možné druhé šanci zabojovat o NHL se v souvislosti s levorukým zadákem mluvilo už loni ve stejné době. Tehdy ze spekulací insiderů nic nebylo. Změní se zájem o Čecha v nejlepším hokejovém věku letos?

Pro Dynamo by ve výsledku nemuselo jít o úplně neřešitelnou ránu. Pardubice nabušily obranu, momentálně mají pod smlouvou devět jmen do zadních řad. Mezi leváky doplňují Hájka ještě Tomáš Dvořák, Ondřej Mikliš a Jakub Zbořil.

Situace u beků s opačným držením hole je ještě nabitější. O místo v základu se mezi praváky poperou ofenzivní esa Peter Čerešňák, Daniel Gazda, Jan Košťálek a Miguel Tourigny, na šanci bude číhat taky odchovanec Michal Hrádek. Přetlak v defenzivě už odnesli Ondřej Vála, David Musil a Michal Houdek. Všichni tři zamířili k extraligové konkurenci.

Pardubická obrana pro nadcházející sezonu: