Zlínský Beauguel sejmul Spartu. Po gólu si volal o přestup, říká Pokorný z Pokondru

Byla to jeho osmá trefa v letošní sezoně Fortuna ligy. Zlínský útočník Jean-David Beauguel v sobotu přesnou trefou srazil Spartu do kolen. Slavný klub odjel z Moravy poražen a francouzský fotbalista se radoval. Možná právě tahle střela mu zajistí přestup do bohatšího klubu.