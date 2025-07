Kádr je obrovský nabitý, říká Chytil. Penalta? Nikdo nepřišel. Ocenil Japonce

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Dva zápasy, pět gólů. Mojmír Chytil (26) si v přípravě fotbalové Slavie zvyšuje střelecké sebevědomí. Po dvou zásazích do sítě bulharského Razgradu si zapsal v Anfeldenu proti rumunské Kluži (5:2) hattrick. Dvakrát se trefil z penalty, ale to mu radost nesnížilo. „Jako útočník chci dávat co nejvíc gólů,“ prohlásil v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.

Nechtěl jste ke druhému pokutovému kopu pustit nějakého spoluhráče?

„Nikdo za mnou nepřišel….Kdyby jo, možná bych to někomu nechal. Ale jako útočník chci dát co nejvíc gólů. Proto jsem si šel pro balon. Chci kopat penalty. První jsem dal doprostřed, druhou po noze k tyči. Měl jsem vybrané místo, už když jsem se rozbíhal.“

Co souper z Kluže? Nečekali jste od něj víc?

„Byl houževnatý a nepříjemný. Jako každý v přípravě. Všichni se chtějí ukázat. Snažili jsme se hrát aktivně a co nejvíce jim to naším presinkem znepříjemnit. To se nám celkem dařilo, hodně balonů vyhazovali. V tom počasí vás to unaví. Byli jsme na koni a dohráli jsme mnohem víc situací než oni. Presink celého týmu byl důležitý. Byli jsme víc na míči. Někdy je presink míň náročný, než se posouvat třicet čtyřicet metrů v bloku. Když je krátký a všichni jsme dobře na hráčích, není tak extrémně vyčerpávající.“

Jak velkým nepřítelem bylo úmorné vedro?

„Velkým. Bylo to fakt extrémní a hodně nepříjemné. Ale dá se to zvládnout.“

Odehrál jste oba dosavadní duely. Odpočinete si příště?

„Chci toho odehrát v přípravě co nejvíc, aby si tělo zvyklo na ten zápřah. Čím víc zápasů, tím líp. V sezoně budeme hrát středa-sobota anebo úterý-sobota. Bude to náročné, ale jsme dobře připravení. Je skvělé, že za námi dorazilo tolik fanoušků. Mohli být někde u bazénu, což by pro ně bylo možná příjemnější. A oni stejně přijeli. Za to jim patří velký obdiv a poděkování. Lidi vás i v přípravě víc namotivují, než kdyby tady nikdo nebyl.“

Slavia přes léto opět posílila. Bude silnější?

„Doufám v to. Kádr je obrovsky nabitý. Chceme obhájit titul, vyhrát pohár a postoupit co nejdál v Lize mistrů.“

Japonec Hašioka hned ukázal na hřišti emoce. Je opravdu takový horkokrevný?

„Zatím moc nevíme. Viděl jsem ho hrát poprvé. Na tréninku asi na spoluhráče nevylítne. (úsměv) Ale je vidět, že jsou v něm emoce. To je super. Je to lepší, než kdyby byl jako leklá ryba. Myslím, že bude dobrá posila.“