PŘÍMO Z LONDÝNA | Šlágr na wimbledonském centrkurtu dostal domácí Brity do euforie a český tenis rozesmutněl. Markéta Vondroušová, šampionka turnaje ze sezony 2023 a na trávě šest zápasů neporažená hráčka, šla proti domácí star Emmě Raducanuové na dvorec v roli mírné favoritky. Senzační vítězka US Open 2021 však zinscenovala velké představení a jasně dominovala 6:3, 6:3.

Nepředvedla jste špatný výkon, ten soupeřky se ale zdál extrémně kvalitní. Souhlasíte?

„Fakt hrála dobře. Přišlo mi, že jsem musela zahrát strašně, strašně dobrý míč, abych vůbec výměnu vyhrála. Snadné body mi podle mě dala za celý zápas tak dva. Když mě zatlačila, těžko se z obrany dostávalo. Hrozně dobře returnovala, moje čopy jí nevadily. Byl to od ní extrémní výkon. Já přitom taky nehrála špatně.“

Přijímá se porážka za takových okolností snáz?

„Vždycky je lepší, když soupeřka hraje dobře, než když já hraju hrozně. Celkově jsem tu měla strašně těžký los. I kdybych postoupila, bylo by to v dalším kole taky pěkné. (Aryna Sabalenková) Tím jejím výkonem se všechno završilo.“

Raducanuová dokázala obratně pracovat i s podporou domácího publika. Jak jste to vnímala?

„Zrovna s ní je to na centru hodně těžké, přijde mi, že je tady úplná modla. Centr byl narvaný a ona ještě hecuje lidi a vyžaduje od nich, aby ji podpořili. Sama byla hodně nabuzená, od druhého míče řvala na celý kurt. Je vidět, že se v tom vyžívá. Prostě nic příjemného. A když hraje takhle dobře, člověk se veze a je těžké se z toho dostávat.“

Po vítězství na silně obsazeném turnaji v Berlíně jste možná i vy ve Wimbledonu čekala víc…

„Jenže ten los byl fakt hodně těžký. I soupeřka pro první kolo (nasazená Američanka McCartney Kesslerová) teď vyhrála dvěstěpadesátku. Samozřejmě jsem zklamaná, ale zároveň je pro mě každý zápas dohraný bez bolesti super. A rameno drží, což je skvělé.“

Odehrála jste teprve třetí turnaj po návratu a rychle jste se dostala do slušné formy. Co vám ještě chybí k topu?

„Pár věcí, které si člověk zažije jen v zápasech. Ale to přijde. Berlín byl samozřejmě velké překvapení a tady jsem také hrála víceméně dobře. Nebudu turnaj hodnotit špatně.“

Ve Wimbledonu ještě nastoupíte do čtyřhry s Miriam Škoch, dříve Koldziejovou. Jaké máte ambice?

„Úplně velkolepé. Nehrály jsme spolu, ani jsme spolu pořádně netrénovaly, takže nevíme, co se na kurtu bude dít. Ale hrozně ráda hraju debly s někým, kdo je mi takhle blízký.“