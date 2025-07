Dvacetiletá Nosková si postupem do 3. kola vylepšila v Londýně maximum. Duel s 61. hráčkou světa Lysovou vybojovala po hodině a 46 minutách. Nyní se střetne buď s nasazenou čtyřkou Italkou Jasmine Paoliniovou, nebo Ruskou Kamillou Rachimovovou.

První set dotáhla Nosková po brzkém vedení 4:0. Ve druhé sadě svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy prohrála od stavu 2:2 čtyři hry po sobě. V rozhodujícím třetím však Nosková získala čtyřikrát podání soupeřky a proměnila první mečbol. Lysovou porazila i ve třetím vzájemném utkání.

„Byl to těžký zápas. Eva je tam, kde je, díky tomu, že je její tenis dost nepříjemný. Přišlo mi, že v prvním setu mi tam spadlo úplně všechno a udržet tempo i nastavení v hlavě nebylo ve druhém úplně nejlehčí. Hlavně, že jsem se ve třetím setu zase nastartovala. Byla to dost vybojovaná výhra. Ty jsou někdy důležitější než jasné zápasy,“ řekla českým novinářům Nosková.

Bývalá světová šestka Vondroušová prohrála na centrálním dvorci duel s Raducanuovou po hodině a 23 minutách. Přišla čtyřikrát o servis, doplatila také na 28 nevynucených chyb. Rodačka ze Sokolova, která se letos vrátila na kurty po zranění ramena, prohrála na trávě letos poprvé a po šesti zápasech. Nenavázala na triumf z turnaje v Berlíně ani na vítězství z prvního wimbledonského kola, v němž porazila nasazenou dvaatřicítku Američanku McCartney Kesslerovou.

S Raducanuovou prohrála svěřenkyně trenéra Jana Hernycha druhý vzájemný duel na travnatém povrchu. Nestačila na ni také ve Wimbledonu před čtyřmi lety. Britská vítězka US Open z roku 2021 se nyní utká se Sabalenkovou.

První set Vondroušová ztratila po nevydařené koncovce, od stavu 2:2 přišla o dva servisy. Ve druhé sadě neudržela podání ve třetím gamu a manko už do konce nestáhla. Raducanuová proměnila při jejím podání první mečbol.

Třiadvacátý nasazený Lehečka prohrál první vzájemný duel se 73. hráčem světa Belluccim po dvou hodinách. Ital ho v poměru vítězných míčů předčil 36:23. Český tenista nenavázal v Londýně na předloňskou osmifinálovou účast, vloni chyběl kvůli únavové zlomenině bederního obratle.

Finalista turnaje v Queen´s Clubu Lehečka přišel o první set v koncovce, poté co neproměnil při vedení 6:5 dva setboly a ve zkrácené hře prohrál 4:7. Ani pak se mu nedařilo servis Bellucciho prolomit, naopak o něj dvakrát přišel. Ve třetí sadě sice svěřenec Michala Navrátila oddálil za stavu 4:5 vyřazení a poprvé získal soupeřovo podání, vzápětí ale znovu o své přišel a Ital už duel zakončil čistou hrou.

Pozitivní hodnocení Bouzkové, moc chyb Siniakové

Osmačtyřicátá hráčka žebříčku Bouzková prohrála se Sabalenkovou třetí ze čtyř vzájemných zápasů a neoplatila jí letošní porážku z Brisbane. Favoritka ji přehrála v počtu vítězných míčů 41:17, zaznamenala také pět es. V dalším kole se může utkat s Vondroušovou. Čtvrtfinalistka z roku 2022 Bouzková skončila ve 2. kole Wimbledonu podruhé za sebou.

Pražská rodačka rozehrála duel dobře a po prolomeném servisu na 6:5 dokonce podávala na vítězství v první sadě. Sabalenková ji ale brejk oplatila a v tie-breaku uspěla 7:4. Ve druhém setu rozhodla Běloruska díky brejku v páté hře. Pak už nedovolila Bouzkové na returnu jediný fiftýn a duel doservírovala k postupu.

„Hodnocení je pozitivní. Byl to dobrý a vyrovnaný zápas. Samozřejmě je škoda, že jsem nedoservírovala první set. Byla jsem blízko a to mě teď mrzí. Zápas jsem ale pojala od začátku do konce dobře. Užila jsem si to a věřila, že mohu i vyhrát. Nevyšlo to, tak to zkusím příště,“ uvedla Bouzková.

Devětadvacetiletá Siniaková nenavázala proti Ósakaové na triumf nad nasazenou pětkou Číňankou Čeng Čchin-wen. Bývalé světové jedničce a čtyřnásobné grandslamové šampionce podlehla po hodině a 17 minutách. Přišla čtyřikrát o servis, udělala také osm dvojchyb. Nevyrovnala tak postupem do 3. kola wimbledonské maximum z dvouhry. Ve čtyřhře bude s Američankou Taylor Townsendovou obhajovat loňský titul.

„Z mé strany tam dnes bylo hrozně moc chyb. Nedokázala jsem se vypořádat s větrem, ale myslím si, že soupeřka hrála prostě lépe,“ řekla Siniaková.

Postup Alcaraze i překvapení v ženské dvouhře

Dvojnásobný úřadující šampion Carlos Alcaraz zvládl druhý zápas ve Wimbledonu výrazně rychleji než ten první a postoupil do 3. kola. Dva dny po pětisetové výhře nad italským veteránem Fabiem Fogninim dnes španělský tenista porazil britského outsidera Olivera Tarveta 6:1, 6:4, 6:4. Už ve 2. kole se s turnajem rozloučila loňská finalistka a čtvrtá nasazená Jasmine Paoliniová z Itálie.

Dvaadvacetiletý Alcaraz vyřadil o rok mladšího soupeře za dvě a čtvrt hodiny a prodloužil svou vítěznou sérii na 20 zápasů. Před příjezdem do All England Clubu získal pětinásobný grandslamový šampion tituly na antuce v Římě a na Roland Garros a na trávě v londýnském Queen's Clubu po finálové výhře nad Jiřím Lehečkou.

„Abych byl upřímný, jeho hra se mi moc líbí. Věděl jsem od začátku, že budu muset být plně soustředěný a hrát svůj nejlepší tenis,“ uvedl Alcaraz. Domácímu hráči čelil ve Wimbledonu poprvé v kariéře, a i když se stal díky svým tamním triumfům oblíbencem místních fanoušků, dnes diváci přáli minimálně stejně jeho soupeři. „Vím, že to nebylo nic osobního,“ řekl jim Španěl v rozhovoru na kurtu.

Pro 733. tenistu světa Tarveta byl zápas na centrálním dvorci proti tenisové superstar Alcarazovi vrcholem dosavadní kariéry. Do hlavní soutěže se dostal z tříkolové kvalifikace, v níž startoval díky divoké kartě, a v 1. kole si pak nad jiným kvalifikantem Leandrem Riedim ze Švýcarska připsal první výhru na ATP Tour. Náleží mu tak prize money ve výši 99.000 liber (2,8 milionu korun), většinu z nich však nesmí přijmout, neboť si coby student University of San Diego může podle pravidel asociace NCAA vydělat ročně jen 10.000 dolarů (209 tisíc korun).

O další překvapivé vyřazení v pavouku ženské dvouhry se postarala Ruska Kamilla Rachimovová, jež zdolala 4:6, 6:4, 6:4 světovou pětku Paoliniovou a ve 3. kole se utká s Lindou Noskovou.

Paoliniová tak nezopakuje loňské úspěšné wimbledonské tažení, jež ukončila až ve finále Barbora Krejčíková. Po porážce devětadvacetileté Italky tak zbyla na turnaji pouze jedna z pěti nejvýše nasazených hráček: světová jednička Aryna Sabalenková, jež dnes vyřadila Marii Bouzkovou. V úterý vypadly dvojka Coco Gauffová, trojka Jessica Pegulaová a pětka Čeng Čchin-wen.

Nyní devětadvacetiletá Paoliniová loni zažila přelomovou sezonu, během níž postoupila vedle Wimbledonu také do finále Roland Garros. Letos se jí na grandslamech nedaří, na Australian Open vypadla ve třetím kole a v Paříži ve čtvrtém.

